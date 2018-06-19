Появилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion

В Сети появилось видео с места убийства
20-летнего американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.
Двое преступников подбежали к его автомобилю, один из них выстрелил в рэпера. От полученных ранений он умер. По словам свидетелей, из машины забрали сумку Louis Vuitton. В объектив камер очевидцев попали первые минуты после расстрела.
Рэпер Канье Уэст выразил скорбь в связи с гибелью XXXTentacion.
Канье Уэст: «Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял, когда был здесь. Спасибо за то, что ты был».
Российский рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) также отреагировал на гибель XXXTentacion, признавшись в одной из социальных сетей, что ему «даже нечего сказать».
Онфрой родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США. В СМИ отмечают, что у музыканта были серьезные проблемы с законом, включая домашнее насилие, ограбление и незаконное хранение оружия.
Рэпер Канье Уэст выразил скорбь в связи с гибелью XXXTentacion.
Канье Уэст: «Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял, когда был здесь. Спасибо за то, что ты был».
rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw— KANYE WEST (@kanyewest) 18 июня 2018 г.
Российский рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) также отреагировал на гибель XXXTentacion, признавшись в одной из социальных сетей, что ему «даже нечего сказать».
Онфрой родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США. В СМИ отмечают, что у музыканта были серьезные проблемы с законом, включая домашнее насилие, ограбление и незаконное хранение оружия.
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