    Появилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion. США, артисты, знаменитости, музыка и музыканты, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion

    Появилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion

    2 комментария

    Появилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion

    Появилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion

      В Сети появилось видео с места убийства 20-летнего американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

      Двое преступников подбежали к его автомобилю, один из них выстрелил в рэпера. От полученных ранений он умер. По словам свидетелей, из машины забрали сумку Louis Vuitton. В объектив камер очевидцев попали первые минуты после расстрела.

      Рэпер Канье Уэст выразил скорбь в связи с гибелью XXXTentacion.

      Канье Уэст: «Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял, когда был здесь. Спасибо за то, что ты был».




      Российский рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) также отреагировал на гибель XXXTentacion, признавшись в одной из социальных сетей, что ему «даже нечего сказать».

      Онфрой родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США. В СМИ отмечают, что у музыканта были серьезные проблемы с законом, включая домашнее насилие, ограбление и незаконное хранение оружия.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru