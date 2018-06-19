    В США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion

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    В США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion

    В США застрелили <nobr>20-летнего</nobr> рэпера XXXTentacion

    В Майями, штат Флорида, неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion.

    Как сообщает сайт TMZ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуард, инцидент произошел, когда рэпер выходил из мотосалона. Неизвестный подбежал к Онфрою и несколько раз выстрелил в него, после чего забрал сумку музыканта и скрылся с места происшествия.


    После ранения рэпер впал в кому. Позже полиция округа объявила о смерти исполнителя.


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