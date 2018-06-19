В США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion

В Майями, штат Флорида, неизвестные застрелили
рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion.
Как сообщает сайт TMZ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуард, инцидент произошел, когда рэпер выходил из мотосалона. Неизвестный подбежал к Онфрою и несколько раз выстрелил в него, после чего забрал сумку музыканта и скрылся с места происшествия.
После ранения рэпер впал в кому. Позже полиция округа объявила о смерти исполнителя.
#BREAKING: XXXtentacion Pronounced Dead https://t.co/c7mbZE813v— TMZ (@TMZ) 18 июня 2018 г.
После ранения рэпер впал в кому. Позже полиция округа объявила о смерти исполнителя.
Комментарии