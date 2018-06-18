Политический кризис в Германии: Меркель предпочла компромисс по мигрантам развалу коалиции

В Германии разгорается политический кризис. С трудом сформированная правящая коалиция оказалась на грани раскола. Причиной стало обострение разногласий по миграционной политике. Дело дошло до того, что партнер Ангелы Меркель по партийному союзу глава МВД страны Хорст Зеехофер выдвинул ей ультиматум.
Разница между ХДС — партией Ангелы Меркель — и ХСС Хорста Зеехофера в том, что Христианско-демократический союз представлен в 15 из 16 федеральных земель, а Христианско-социальный союз — только в одной Баварии, где ХДС нет. На национальных выборах обе партии исторически выступают как единый блок — ХДС/ХСС. Но ХСС, имеющий абсолютное большинство в своей земле, всегда отличался особой самостоятельностью, и он значительно консервативнее, чем ХДС.
Хорст Зеехофер в 2015 году, когда произошел невиданный наплыв мигрантов, больше всех критиковал Меркель за ошибочную политику, в результате которой Германия приняла почти два миллиона человек с Ближнего Востока и Северной Африки. Когда он получил в новом федеральном правительстве пост министра внутренних дел, пошел ва-банк, объявив о своем намерении дать указание пограничникам не пропускать в Германию беженцев без документов или уже зарегистрированных в других странах — членах Евросоюза. Проверяется это легко, ведь у каждого при попадании в Европу сразу снимают отпечатки пальцев и заносят в единую картотеку ЕС.
Подсчитано, что мигрантов, подавших прошение на проживание в Германии, в два раза больше, чем в Италии, в два с половиной раза больше, чем во Франции, и в четыре раза больше, чем в Греции.
Ангела Меркель опасается, что односторонние действия Германии приведут к тому, что беженцев вообще не станут регистрировать и европейское единство в вопросе миграции будет окончательно подорвано. Польша, Венгрия, Прибалтика и так игнорируют решения о приеме беженцев, а ряд других стран относится к этому спустя рукава. Фактически Меркель идет на компромисс с Зеехофером, соглашаясь с его предложением, но только после консультаций с коллегами по ЕС.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «В будущем мы не будем впускать тех беженцев, которые, в соответствии с Дублинским соглашением, были уже зарегистрированы в одной из затронутых миграционным кризисом стран. Мы договорились, что в интересах Германии упорядочить миграционные потоки в сотрудничестве с нашими европейскими соседями, поэтому мы думаем, что несогласованная отправка беженцев с границ ФРГ может привести к негативному эффекту».
Зеехофер тем временем, опираясь на безоговорочную поддержку баварцев, упорно движется к своей цели. Ведь осенью в Баварии выборы, а в затылок дышит популистская антимигрантская партия «Альтернатива для Германии». Да и Меркель он очень не любит. СМИ утверждают, что лидер ХСС на днях сказал о Меркель: «С этой женщиной я больше не могу работать».
Если Зеехофер не изменит свое поведение, Меркель может просто уволить его с поста главы МВД. ХСС автоматически выведет своих министров из коалиционного правительства, и раскол будет окончательно оформлен. В любом случае весь этот скандал только вредит престижу обеих христианских партий, порождает слухи, нервирует биржи и играет на руку их противникам.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Хорст Зеехофер в 2015 году, когда произошел невиданный наплыв мигрантов, больше всех критиковал Меркель за ошибочную политику, в результате которой Германия приняла почти два миллиона человек с Ближнего Востока и Северной Африки. Когда он получил в новом федеральном правительстве пост министра внутренних дел, пошел ва-банк, объявив о своем намерении дать указание пограничникам не пропускать в Германию беженцев без документов или уже зарегистрированных в других странах — членах Евросоюза. Проверяется это легко, ведь у каждого при попадании в Европу сразу снимают отпечатки пальцев и заносят в единую картотеку ЕС.
Подсчитано, что мигрантов, подавших прошение на проживание в Германии, в два раза больше, чем в Италии, в два с половиной раза больше, чем во Франции, и в четыре раза больше, чем в Греции.
Ангела Меркель опасается, что односторонние действия Германии приведут к тому, что беженцев вообще не станут регистрировать и европейское единство в вопросе миграции будет окончательно подорвано. Польша, Венгрия, Прибалтика и так игнорируют решения о приеме беженцев, а ряд других стран относится к этому спустя рукава. Фактически Меркель идет на компромисс с Зеехофером, соглашаясь с его предложением, но только после консультаций с коллегами по ЕС.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «В будущем мы не будем впускать тех беженцев, которые, в соответствии с Дублинским соглашением, были уже зарегистрированы в одной из затронутых миграционным кризисом стран. Мы договорились, что в интересах Германии упорядочить миграционные потоки в сотрудничестве с нашими европейскими соседями, поэтому мы думаем, что несогласованная отправка беженцев с границ ФРГ может привести к негативному эффекту».
Зеехофер тем временем, опираясь на безоговорочную поддержку баварцев, упорно движется к своей цели. Ведь осенью в Баварии выборы, а в затылок дышит популистская антимигрантская партия «Альтернатива для Германии». Да и Меркель он очень не любит. СМИ утверждают, что лидер ХСС на днях сказал о Меркель: «С этой женщиной я больше не могу работать».
Если Зеехофер не изменит свое поведение, Меркель может просто уволить его с поста главы МВД. ХСС автоматически выведет своих министров из коалиционного правительства, и раскол будет окончательно оформлен. В любом случае весь этот скандал только вредит престижу обеих христианских партий, порождает слухи, нервирует биржи и играет на руку их противникам.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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