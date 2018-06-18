Глава Audi отправлен под арест

Суд Мюнхена принял решение поместить главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в следственный изолятор на время расследования дела о дизельном скандале.
Как сообщили в прокуратуре Мюнхена, после задержания Штадлер предстал перед судом и был отправлен под арест. Как пояснили в ведомстве, решение принято из-за существующих опасений, что подозреваемый, оставаясь на свободе, может попытаться скрыть следы преступления.
Штадлера подозревают «в мошенничестве и опосредованном подлоге». Концерн Audi, входящий в группу Volkswagen, он возглавляет 11 лет. В 2015 году Volkswagen оказался в центре громкого скандала, когда выяснилось, что дизельные автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах и обходить экологические требования.
На данный момент Штадлер является самым высокопоставленным топ-менеджером, арестованным в связи с «дизельным скандалом».
Штадлера подозревают «в мошенничестве и опосредованном подлоге». Концерн Audi, входящий в группу Volkswagen, он возглавляет 11 лет. В 2015 году Volkswagen оказался в центре громкого скандала, когда выяснилось, что дизельные автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах и обходить экологические требования.
На данный момент Штадлер является самым высокопоставленным топ-менеджером, арестованным в связи с «дизельным скандалом».
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