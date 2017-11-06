Белое солнце пустыни
ТВ-Эфир
Белое солнце пустыни

    В Германии тысячи владельцев дизельных авто подали в суд на Volkswagen

    комментировать
    В Германии тысячи владельцев дизельных авто подали в суд на Volkswagen

    В Германии тысячи владельцев дизельных авто подали в суд на Volkswagen

    В Германии тысячи владельцев дизельных авто подали в суд на Volkswagen
  • Фото: Associated Press © 2017, Michael Probst

    • Скандал вокруг махинаций с показателями выбросов вредных веществ набирает обороты в Германии. На концерн Volkswagen подали в суд тысячи владельцев дизельных автомобилей.

    По информации агентства DPA, коллективный иск в окружной суд в Брауншвейге от имени 15 тысяч 374 человек направила юридическая фирма. Общая сумма требуемой компенсации превышает 350 миллионов евро. Истцы заявляют, что что они «не клиенты второго класса» и у них такие же права и претензии, как и американских владельцев автомобилей.

    Volkswagen оказался в центре скандала после того, как в выпускаемых этим предприятием машинах обнаружилось программное обеспечение, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными двигателями.

    Эти машины соответствовали принятым в Соединенных Штатах экологическим требованиям только на бумаге, а на деле же они в 30–40 раз превышали допустимый уровень загрязнения воздуха.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru