В Германии тысячи владельцев дизельных авто подали в суд на Volkswagen

Скандал вокруг махинаций с показателями выбросов вредных веществ набирает обороты в Германии. На концерн Volkswagen подали в суд тысячи владельцев дизельных автомобилей.
По информации агентства DPA, коллективный иск в окружной суд в Брауншвейге от имени 15 тысяч 374 человек направила юридическая фирма. Общая сумма требуемой компенсации превышает 350 миллионов евро. Истцы заявляют, что что они «не клиенты второго класса» и у них такие же права и претензии, как и американских владельцев автомобилей.
Volkswagen оказался в центре скандала после того, как в выпускаемых этим предприятием машинах обнаружилось программное обеспечение, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными двигателями.
Эти машины соответствовали принятым в Соединенных Штатах экологическим требованиям только на бумаге, а на деле же они в 30–40 раз превышали допустимый уровень загрязнения воздуха.
Volkswagen оказался в центре скандала после того, как в выпускаемых этим предприятием машинах обнаружилось программное обеспечение, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными двигателями.
Эти машины соответствовали принятым в Соединенных Штатах экологическим требованиям только на бумаге, а на деле же они в 30–40 раз превышали допустимый уровень загрязнения воздуха.
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