Глава Audi задержан по делу о «дизельном скандале»

Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан немецкой полицией по делу о так называемом дизельном скандале.
По информации газеты Süddeutsche Zeitung, Штадлер был задержан утром 18 июня. В Audi «проверяют обоснованность задержания».
Audi входит в группу Volkswagen, которая оказалась в центре громкого скандала после того, как выяснилось, что производитель долгое время специально занижал показатели выбросов выхлопных газов у своих дизельных автомобилей, чтобы обойти экологические требования.
Судопроизводство в отношении концерна Audi прокуратура Мюнхена начала около года назад. В отношении Штадлера открыто дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге». В его квартире прошли обыски. Audi грозит штраф на сумму до 10 миллионов евро.
Audi входит в группу Volkswagen, которая оказалась в центре громкого скандала после того, как выяснилось, что производитель долгое время специально занижал показатели выбросов выхлопных газов у своих дизельных автомобилей, чтобы обойти экологические требования.
Судопроизводство в отношении концерна Audi прокуратура Мюнхена начала около года назад. В отношении Штадлера открыто дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге». В его квартире прошли обыски. Audi грозит штраф на сумму до 10 миллионов евро.
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