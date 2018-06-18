    Глава Audi задержан по делу о «дизельном скандале»

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    Глава Audi задержан по делу о «дизельном скандале»

    Глава Audi задержан по делу о «дизельном скандале»

    Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан немецкой полицией по делу о так называемом дизельном скандале.

    По информации газеты Süddeutsche Zeitung, Штадлер был задержан утром 18 июня. В Audi «проверяют обоснованность задержания».

    Audi входит в группу Volkswagen, которая оказалась в центре громкого скандала после того, как выяснилось, что производитель долгое время специально занижал показатели выбросов выхлопных газов у своих дизельных автомобилей, чтобы обойти экологические требования.

    Судопроизводство в отношении концерна Audi прокуратура Мюнхена начала около года назад. В отношении Штадлера открыто дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге». В его квартире прошли обыски. Audi грозит штраф на сумму до 10 миллионов евро.

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