    Карманник из Перу попался на краже билетов на ЧМ у фаната Мексики в Москве

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    Карманник из Перу попался на краже билетов на ЧМ у фаната Мексики в Москве

    Карманник из Перу попался на краже билетов на ЧМ у фаната Мексики в Москве

    В Москве задержан карманник из Перу, который украл у мексиканца билеты на матч его сборной с командой Германии.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в московской полиции, инцидент произошел 17 июня рядом со стадионом «Лужники» незадолго до начала матча Германия — Мексика. По словам источника, 42-летний уроженец Перу «похитил из кармана джинсов» 30-летнего болельщика из Мексики три билета общей стоимостью 1950 евро — около 140 тысяч рублей.

    Карманника сразу же задержали сотрудники полиции. В отношении перуанца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Матч Германия — Мексика завершился победой латиноамериканцев со счетом 1:0. Мексиканцы бурно праздновали успех своей сборной в Москве всю ночь, а один из фанатов даже сделал предложение своей девушке в московской фан-зоне.
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