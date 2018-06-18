Карманник из Перу попался на краже билетов на ЧМ у фаната Мексики в Москве

В Москве задержан карманник из Перу, который украл у мексиканца билеты на матч его сборной с командой Германии.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в московской полиции, инцидент произошел 17 июня рядом со стадионом «Лужники» незадолго до начала матча Германия — Мексика. По словам источника, 42-летний уроженец Перу «похитил из кармана джинсов» 30-летнего болельщика из Мексики три билета общей стоимостью 1950 евро — около 140 тысяч рублей.
Карманника сразу же задержали сотрудники полиции. В отношении перуанца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Матч Германия — Мексика завершился победой латиноамериканцев со счетом 1:0. Мексиканцы бурно праздновали успех своей сборной в Москве всю ночь, а один из фанатов даже сделал предложение своей девушке в московской фан-зоне.
Карманника сразу же задержали сотрудники полиции. В отношении перуанца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Матч Германия — Мексика завершился победой латиноамериканцев со счетом 1:0. Мексиканцы бурно праздновали успех своей сборной в Москве всю ночь, а один из фанатов даже сделал предложение своей девушке в московской фан-зоне.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии