Сборная Германии проиграла мексиканцам в стартовом матче ЧМ

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Команда Мексики одержала верх над немцами со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа ЧМ. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.Встреча группы F прошла в Москве на стадионе «Лужники». Ее посмотрели более 78 тысяч болельщиков.Следующий матч Мексика сыграет с Южной Кореей в Ростове-на-Дону 23 июня, а немецкие футболисты встретятся в тот же день в Сочи на стадионе «Фишт» с командой Швеции.