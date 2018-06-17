    Сборная Германии проиграла мексиканцам в стартовом матче ЧМ

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    • Фото: Денис Тырин / ТАСС
    Сборная Германии проиграла мексиканцам в стартовом матче ЧМ

    Сборная Германии проиграла мексиканцам в стартовом матче ЧМ

    Сборная Германии проиграла мексиканцам в стартовом матче ЧМ
  • Фото: Денис Тырин / ТАСС

    • Футболисты сборной Германии, которые являются действующими чемпионами мира, потерпели поражение в стартовом матче чемпионата мира.

    Команда Мексики одержала верх над немцами со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа ЧМ. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.

    Встреча группы F прошла в Москве на стадионе «Лужники». Ее посмотрели более 78 тысяч болельщиков.

    Следующий матч Мексика сыграет с Южной Кореей в Ростове-на-Дону 23 июня, а немецкие футболисты встретятся в тот же день в Сочи на стадионе «Фишт» с командой Швеции.
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