Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке в фан-зоне в Москве

Центр Москвы минувшей ночью превратился в один праздничный латиноамериканский город. Тысячи мексиканских болельщиков отмечали победу своей сборной над Германией.
Действующие чемпионы мира неожиданно уступили команде Мексики с минимальным счетом 0:1. Радостные фанаты в сомбреро и с национальными флагами до утра дудели в дудки, били в барабаны и пускались в пляс.
На радостях один из мексиканских болельщиков сделал в фан-зоне предложение своей девушке, встав на одно колено в окружении других мексиканских фанатов. Возлюбленная ответила согласием.
На радостях один из мексиканских болельщиков сделал в фан-зоне предложение своей девушке, встав на одно колено в окружении других мексиканских фанатов. Возлюбленная ответила согласием.
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