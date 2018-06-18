    Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке в фан-зоне в Москве. Мексика, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолельщик сборной Мексики сделал предложение девушке в фан-зоне в Москве

    Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке в фан-зоне в Москве

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    Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке в <nobr>фан-зоне</nobr> в Москве

    Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке в фан-зоне в Москве

    Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке в <nobr>фан-зоне</nobr> в Москве

      Центр Москвы минувшей ночью превратился в один праздничный латиноамериканский город. Тысячи мексиканских болельщиков отмечали победу своей сборной над Германией.

      Действующие чемпионы мира неожиданно уступили команде Мексики с минимальным счетом 0:1. Радостные фанаты в сомбреро и с национальными флагами до утра дудели в дудки, били в барабаны и пускались в пляс.

      На радостях один из мексиканских болельщиков сделал в фан-зоне предложение своей девушке, встав на одно колено в окружении других мексиканских фанатов. Возлюбленная ответила согласием.
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