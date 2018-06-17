Банкротство или мошенничество: туриндустрия обсуждает «непонятный» крах Polar Tour

Новый крах на российском туристическом рынке. Без денег и отдыха рискуют остаться клиенты Polar Tour. Статуса туроператора у фирмы не было, страховка отсутствует, у некоторых клиентов нет на руках даже договора — только чеки.
Встречи с юристом компании Polar Tour ее клиенты и партнеры ждали до позднего вечера, но никто к ним так и не приехал. На двери бизнес-центра, где турагентство снимало офис, короткое сообщение о приостановке деятельности. Ни о ее возобновлении, ни о деньгах многочисленных клиентов ни слова. Давний и вроде бы надежный партнер, похоже, внезапно исчез вместе с ними.
Наталья, директор туристического агентства: «Для нас это очень удивительно, что такое произошло. Причем все внезапно и непонятно, по какой причине. Идет такой разговор, что деньги они переводили уже давно в Турцию и сами уже скрылись».
Каким будет совокупный финансовый ущерб, пока неясно. Известно, что только одно из турагентств, работавших с Polar Tour, забронировало и оплатило путевки на 16 миллионов рублей. У других суммы в договорах скромнее, но в общей сложности «пролететь» с отдыхом могут почти две тысячи туристов.
Анастасия Мильчакова, директор турагентства: «У некоторых туроператоров есть брони, которые „висят“ еще с января. Но они почему-то оплачены по 50 долларов, хотя там все заявки по 2–2,5 тысячи долларов».
Людмила Мазелова, менеджер турагентства: «У меня вылет в октябре, проплатила полностью все 30 мая, о чем бумаги соответствующие есть, — „Полар“ мне выставил счет, который надо было в течение одного дня оплатить».
Последние два года компания Polar Tour работала как центр бронирования, сотрудничая в основном с региональными турагентствами, то есть, по сути, являлась дополнительным посредником между туристами, агентствами и непосредственными продавцами путевок. Сам Polar Tour был исключен из реестра туроператоров еще в начале 2016 года. И с тех пор агентская сеть работала к тому же без страховки.
Сергей Голов, заместитель директора ассоциации «Турпомощь», президент Союза туристических агентств: «Как показывает практика, с центрами бронирования так и случается. Потому что они собирают деньги, в какой-то момент наступает финансовый разрыв. Либо заранее запланированное мошенничество. Это, конечно, установит суд. Но скорее всего, наверное, так и будет».
Туристам, забронировавшим путевки и уже заплатившим за отдых, с претензиями стоит обращаться в свои турагентства. А тем, скорее всего, придется возвращать деньги из своего кармана, либо платить за туры второй раз.
Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма, председатель комитета ассоциации «Турпомощь»: «Основная проблема с туристами Polar Tour, которые еще не начали путешествие. И в этой ситуации фактически туристам придется повторно оплачивать свое путешествие, так как ни фонда резервного, ни фонда страховок по этой компании просто нет».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Коневича.
Наталья, директор туристического агентства: «Для нас это очень удивительно, что такое произошло. Причем все внезапно и непонятно, по какой причине. Идет такой разговор, что деньги они переводили уже давно в Турцию и сами уже скрылись».
Каким будет совокупный финансовый ущерб, пока неясно. Известно, что только одно из турагентств, работавших с Polar Tour, забронировало и оплатило путевки на 16 миллионов рублей. У других суммы в договорах скромнее, но в общей сложности «пролететь» с отдыхом могут почти две тысячи туристов.
Анастасия Мильчакова, директор турагентства: «У некоторых туроператоров есть брони, которые „висят“ еще с января. Но они почему-то оплачены по 50 долларов, хотя там все заявки по 2–2,5 тысячи долларов».
Людмила Мазелова, менеджер турагентства: «У меня вылет в октябре, проплатила полностью все 30 мая, о чем бумаги соответствующие есть, — „Полар“ мне выставил счет, который надо было в течение одного дня оплатить».
Последние два года компания Polar Tour работала как центр бронирования, сотрудничая в основном с региональными турагентствами, то есть, по сути, являлась дополнительным посредником между туристами, агентствами и непосредственными продавцами путевок. Сам Polar Tour был исключен из реестра туроператоров еще в начале 2016 года. И с тех пор агентская сеть работала к тому же без страховки.
Сергей Голов, заместитель директора ассоциации «Турпомощь», президент Союза туристических агентств: «Как показывает практика, с центрами бронирования так и случается. Потому что они собирают деньги, в какой-то момент наступает финансовый разрыв. Либо заранее запланированное мошенничество. Это, конечно, установит суд. Но скорее всего, наверное, так и будет».
Туристам, забронировавшим путевки и уже заплатившим за отдых, с претензиями стоит обращаться в свои турагентства. А тем, скорее всего, придется возвращать деньги из своего кармана, либо платить за туры второй раз.
Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма, председатель комитета ассоциации «Турпомощь»: «Основная проблема с туристами Polar Tour, которые еще не начали путешествие. И в этой ситуации фактически туристам придется повторно оплачивать свое путешествие, так как ни фонда резервного, ни фонда страховок по этой компании просто нет».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Коневича.
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