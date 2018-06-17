Ростуризм: вывозить клиентов Polar Tour из-за рубежа не придется

Отдых двух тысяч россиян оказался под угрозой срыва. О прекращении своей деятельности внезапно объявила компания Polar Tour. Самостоятельным оператором она не была и занималась перепродажей путевок от других компаний.
На сайте Polar Tour тур сообщается, что с 15 июня реализовать путевки не получится. В зоне риска также находятся те туристы, которые внесли лишь часть суммы за предстоящие поездки.
Сергей Голов, заместитель директора ассоциации «Турпомощь», президент Союза туристических агентств: «В 2016 году за систематическое нарушение требований по отчетности Ростуризм исключил этого туроператора из реестра по выездному туризму. У них было еще одно юридическое лицо „Золотой овен“ — полтора года назад его тоже исключили. „Турпомощь“ в свою очередь провела переговоры со всеми туроператорами, через которые должны были улететь клиенты. Они с пониманием относятся к ситуации, и, если у них были уже проплаченные заявки от Polar, они всячески пытаются помочь».
В Ростуризме уже заявили, что из-за приостановки деятельности Polar Tour вывозить туристов из-за рубежа не придется: если бы компания полностью не оплатила путевку туроператору, то последний бы клиентов никуда не отправил.
Сергей Голов, заместитель директора ассоциации «Турпомощь», президент Союза туристических агентств: «В 2016 году за систематическое нарушение требований по отчетности Ростуризм исключил этого туроператора из реестра по выездному туризму. У них было еще одно юридическое лицо „Золотой овен“ — полтора года назад его тоже исключили. „Турпомощь“ в свою очередь провела переговоры со всеми туроператорами, через которые должны были улететь клиенты. Они с пониманием относятся к ситуации, и, если у них были уже проплаченные заявки от Polar, они всячески пытаются помочь».
В Ростуризме уже заявили, что из-за приостановки деятельности Polar Tour вывозить туристов из-за рубежа не придется: если бы компания полностью не оплатила путевку туроператору, то последний бы клиентов никуда не отправил.
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