Турагентство Polar Tour объявило о приостановке деятельности

Группа компаний Polar Tour объявила о невозможности исполнить обязательства перед клиентами. В Ростуризме сообщили, что ответственность группы не застрахована.
Туристическое агентство Polar Tour объявило о приостановке деятельности с 15 июня. Сообщение об этом размещено на официальном сайте компании.
Из заявления Polar Tour: «Группа компаний Polar Tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018. В силу сложившейся ситуации для решения вопроса об оплате или доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15.06.2018 года и далее, вы можете обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую».
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), число пострадавших туристов может составить от нескольких сотен до двух тысяч человек, передает «Интерфакс».
Из сообщения АТОР: «Точной информации о количестве пострадавших пока нет. Не исключено, что под угрозой срыва может оказаться отдых сотен туристов, а по другим оценкам, не менее 1–2 тысяч».
При этом, как сообщила агентству представительница Ростуризма Изо Арахамия, Polar Tour официально не являлась туроператором, поэтому ответственность компании не была застрахована.
Изо Арахамия, глава правового управления Ростуризма: «Это не туроператор, это агентская сеть. Они работали с разными туроператорами, перепродавали туры по непонятной нам схеме. Непонятно, почему они повесили объявление, чтобы агентские сети обращались по заявкам к туроператору».
В Ассоциации «Турпомощь» подтвердили, что Polar Tour числилась в реестре туроператоров лишь до 2016 года, и добавили, что из-за этого ассоциация по закону не может оказать помощь пострадавшим клиентам.
Polar Tour была создана в 1999 году. Сначала она занималась туроператорской деятельностью и специализировалась на поездках в Турцию. Позже группа компаний стала предлагать путевки на курорты в других странах.
Из заявления Polar Tour: «Группа компаний Polar Tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018. В силу сложившейся ситуации для решения вопроса об оплате или доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15.06.2018 года и далее, вы можете обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую».
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), число пострадавших туристов может составить от нескольких сотен до двух тысяч человек, передает «Интерфакс».
Из сообщения АТОР: «Точной информации о количестве пострадавших пока нет. Не исключено, что под угрозой срыва может оказаться отдых сотен туристов, а по другим оценкам, не менее 1–2 тысяч».
При этом, как сообщила агентству представительница Ростуризма Изо Арахамия, Polar Tour официально не являлась туроператором, поэтому ответственность компании не была застрахована.
Изо Арахамия, глава правового управления Ростуризма: «Это не туроператор, это агентская сеть. Они работали с разными туроператорами, перепродавали туры по непонятной нам схеме. Непонятно, почему они повесили объявление, чтобы агентские сети обращались по заявкам к туроператору».
В Ассоциации «Турпомощь» подтвердили, что Polar Tour числилась в реестре туроператоров лишь до 2016 года, и добавили, что из-за этого ассоциация по закону не может оказать помощь пострадавшим клиентам.
Polar Tour была создана в 1999 году. Сначала она занималась туроператорской деятельностью и специализировалась на поездках в Турцию. Позже группа компаний стала предлагать путевки на курорты в других странах.
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