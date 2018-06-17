Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса

Оппозиции не хватило голосов и парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству
премьер-министра республики Алексиса Ципраса.
Как передает Reuters, оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Алексисом Ципрасом.
Для принятия решения было необходимо набрать 151 голос из 300. За вотум недоверия проголосовали 127 депутатов, против выступили 153 парламентария. Компартия Греции отказалась принимать участие в голосовании.
Лидер главной оппозиционной партии Греции «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в четверг сообщил о намерении провести в парламенте страны голосование по вопросу о недоверии Ципрасу. Причиной стало соглашение с Македонией о ее названии.
На минувшей неделе сообщалось, что Скопье и Афины пришли к соглашению относительно нового официального названия Республики Македония. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал произошедшее «историческим шагом». Сообщалось также, что президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны.
Македония больше четверти века ведет спор о названии своего государства с соседней Грецией. Конфликт длится со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. В пятницу появилась информация о том, что соглашение о новом названии Македонии будет подписано главами МИД двух государств 17 июня в районе озера Преспа, на границе Македонии, Греции и Албании.
Для принятия решения было необходимо набрать 151 голос из 300. За вотум недоверия проголосовали 127 депутатов, против выступили 153 парламентария. Компартия Греции отказалась принимать участие в голосовании.
Лидер главной оппозиционной партии Греции «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в четверг сообщил о намерении провести в парламенте страны голосование по вопросу о недоверии Ципрасу. Причиной стало соглашение с Македонией о ее названии.
На минувшей неделе сообщалось, что Скопье и Афины пришли к соглашению относительно нового официального названия Республики Македония. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал произошедшее «историческим шагом». Сообщалось также, что президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны.
Македония больше четверти века ведет спор о названии своего государства с соседней Грецией. Конфликт длится со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. В пятницу появилась информация о том, что соглашение о новом названии Македонии будет подписано главами МИД двух государств 17 июня в районе озера Преспа, на границе Македонии, Греции и Албании.
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