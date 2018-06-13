Президент Македонии отказался переименовывать страну

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны. Об этом он заявил в обращении к нации.
Георге Иванов: «Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты».
Он добавил, что не собирается легализовывать «политическую самодеятельность». Кроме этого, Иванов призвать прекратить спекуляции на тему вступления Македонии в ЕС и НАТО.
Накануне стало известно, что Скопье и Афины пришли к соглашению относительно нового официального названия Республики Македония. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал произошедшее «историческим шагом», отметив, что Скопье внесет необходимые изменения в конституцию. По данным греческих СМИ, речь шла о названии Северная Македония, на которое македонские власти якобы согласились.
Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.
Он добавил, что не собирается легализовывать «политическую самодеятельность». Кроме этого, Иванов призвать прекратить спекуляции на тему вступления Македонии в ЕС и НАТО.
Накануне стало известно, что Скопье и Афины пришли к соглашению относительно нового официального названия Республики Македония. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал произошедшее «историческим шагом», отметив, что Скопье внесет необходимые изменения в конституцию. По данным греческих СМИ, речь шла о названии Северная Македония, на которое македонские власти якобы согласились.
Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.
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