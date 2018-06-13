    Президент Македонии отказался переименовывать страну. Греция, Македония, география и топонимика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Македонии отказался переименовывать страну

    Президент Македонии отказался переименовывать страну

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    Президент Македонии отказался переименовывать страну

    Президент Македонии отказался переименовывать страну

      Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны. Об этом он заявил в обращении к нации.

      Георге Иванов: «Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты».

      Он добавил, что не собирается легализовывать «политическую самодеятельность». Кроме этого, Иванов призвать прекратить спекуляции на тему вступления Македонии в ЕС и НАТО.

      Накануне стало известно, что Скопье и Афины пришли к соглашению относительно нового официального названия Республики Македония. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал произошедшее «историческим шагом», отметив, что Скопье внесет необходимые изменения в конституцию. По данным греческих СМИ, речь шла о названии Северная Македония, на которое македонские власти якобы согласились.

      Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.

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