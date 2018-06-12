Скопье и Афины договорились об официальном названии для Македонии

Скопье и Афины пришли во вторник к соглашению относительно нового официального названия Республики Македония. Об этом сообщил
премьер-министр Греции Алексис Ципрас президенту страны Прокопису Павлопулосу.
Ципрас назвал произошедшее «историческим шагом», отметив, что Скопье внесет необходимые изменения в конституцию, передает РИА Новости.
По информации греческого телевидения, новым названием будет Северная Македония, что устроит обе стороны.
Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.
В мае македонский премьер Зоран Заев заявил, что в ходе переговоров с греческой стороной был достигнут компромисс по переименованию Македонии. При этом тогда речь шла о названии Республика Илинденская Македония.
По информации греческого телевидения, новым названием будет Северная Македония, что устроит обе стороны.
Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.
В мае македонский премьер Зоран Заев заявил, что в ходе переговоров с греческой стороной был достигнут компромисс по переименованию Македонии. При этом тогда речь шла о названии Республика Илинденская Македония.
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