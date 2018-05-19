Стало известно новое возможное название Македонии

Македонский премьер Зоран Заев заявил, что в ходе переговоров с греческой стороной был достигнут компромисс по переименованию Македонии.
Зоран Заев: «Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски — Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё».
Он добавил, что правительство в Скопье согласно на всеобщее употребление указанного названия, передает РИА Новости.
Предложенное название связано с Илинденским восстанием в городе Крушево против Османской империи, произошедшим в 1903 году. Восстание началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас эту дату отмечают как главный государственный праздник — День республики.
Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины.
В отсутствие решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей. Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица. Окончательная договоренность между двумя странами, которая, как следует из слов премьера Заева, должна быть еще подтверждена Македонией на референдуме, ожидается в текущем году.
Он добавил, что правительство в Скопье согласно на всеобщее употребление указанного названия, передает РИА Новости.
Предложенное название связано с Илинденским восстанием в городе Крушево против Османской империи, произошедшим в 1903 году. Восстание началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас эту дату отмечают как главный государственный праздник — День республики.
Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины.
В отсутствие решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей. Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица. Окончательная договоренность между двумя странами, которая, как следует из слов премьера Заева, должна быть еще подтверждена Македонией на референдуме, ожидается в текущем году.
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