Македония определит новое название страны на референдуме

Окончательное решение по спору с Грецией и новому названию для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

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Зоран Заев: «Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме».



Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины.



В отсутствии решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей. Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица. Окончательная договоренность между двумя странами, которая, как следует из слов премьера Заева, должна быть еще подтверждена Македонией на референдуме, ожидается в текущем году.



Версии возможного нового названия для бывшей югославской республики не оглашаются официально. Однако СМИ региона со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что на данный момент обсуждается пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).