Опубликовано видео наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы

Появились кадры ДТП, которое произошло этим вечером на улице Ильинка в центре Кремля. Таксист, вылетев на тротуар, сбил толпу пешеходов. Пострадали 8 человек.
На кадрах видно, что таксист на небольшой скорости движется в потоке автомобилей по проезжей части. Внезапно он совершает маневр вправо, судя по всему, пытаясь припарковаться у обочины, но вылетает на пешеходный тротуар.
Автомобиль сносит нескольких человек. К машине подбегают очевидцы, пытаются вытащить таксиста из салона, тот вырывается и убегает. За мужчиной бросаются в погоню и ловят. Сейчас водитель задержан и дает показания в полиции.
Пострадали 8 человек, из них двое — гражданки Мексики, которые получили легкие травмы, состояние их здоровья является стабильным. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, таксист мог не справиться с управлением. Мужчина либо перепутал газ с тормозом, либо заснул. В полиции водитель заявил, что действовал непреднамеренно. Как сообщает Twitter ЦОДД Москвы, таксист — гражданин Киргизии, он работал на таксомоторную фирму.
Автомобиль сносит нескольких человек. К машине подбегают очевидцы, пытаются вытащить таксиста из салона, тот вырывается и убегает. За мужчиной бросаются в погоню и ловят. Сейчас водитель задержан и дает показания в полиции.
Пострадали 8 человек, из них двое — гражданки Мексики, которые получили легкие травмы, состояние их здоровья является стабильным. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, таксист мог не справиться с управлением. Мужчина либо перепутал газ с тормозом, либо заснул. В полиции водитель заявил, что действовал непреднамеренно. Как сообщает Twitter ЦОДД Москвы, таксист — гражданин Киргизии, он работал на таксомоторную фирму.
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