Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП у Кремля

В результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка пострадали восемь человек. Двое из них — гражданки Мексики.
Посольство Мексики в РФ сообщило вTwitter, что пострадавшие туристки получили легкие травмы, состояние их здоровья является стабильным.
Пострадавшими в результате ДТП в центре Москвы считаются восемь человек. Семеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести, рассказали «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения столицы.
Из сообщения департамента здравоохранения Москвы: «Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи».
Отмечается, что машины скорой помощи прибыли на место инцидента в течение семи минут.
ДТП на улице Ильинка произошло этим вечером. Водитель такси, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел с проезжей части на тротуар, сбив пешеходов. За рулем автомобиля находился гражданин Киргизии. После ДТП он пытался сбежать, но его поймали очевидцы. Подозреваемый задержан.
Пострадавшими в результате ДТП в центре Москвы считаются восемь человек. Семеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести, рассказали «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения столицы.
Из сообщения департамента здравоохранения Москвы: «Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи».
Отмечается, что машины скорой помощи прибыли на место инцидента в течение семи минут.
ДТП на улице Ильинка произошло этим вечером. Водитель такси, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел с проезжей части на тротуар, сбив пешеходов. За рулем автомобиля находился гражданин Киргизии. После ДТП он пытался сбежать, но его поймали очевидцы. Подозреваемый задержан.
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