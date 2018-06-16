Наехавший на группу туристов в Москве таксист дал показания

Водитель такси, попавшего в аварию на улице Ильинка в центре Москвы, заявил, что наехал на пешеходов не специально, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
Совершивший наезд на пешеходов в центре столицы таксист заявил в полиции, что не справился с управлением. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.
Из сообщения ЦОДД: «По словам виновника ДТП — наезд не преднамеренный».
За рулем был гражданин Киргизии. В микроблоге опубликована фотография водительских прав подозреваемого. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что задержанный, предположительно, сел за руль пьяным.
Из сообщения ЦОДД: «Он работал водителем такси ООО „Чекпоинт“. Есть разрешение на таксомоторную деятельность до 2022 года, но аккредитации на Чемпионат мира по футболу не имеется».
Инцидент случился этим вечером на улице Ильинка — недалеко от Кремля. Водитель такси выехал на тротуар, сбил дорожный знак и совершил наезд на пешеходов. Пострадали семь человек, пятеро госпитализированы. Среди пострадавших — граждане Мексики. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное, сообщил источник.
Из сообщения ЦОДД: «По словам виновника ДТП — наезд не преднамеренный».
За рулем был гражданин Киргизии. В микроблоге опубликована фотография водительских прав подозреваемого. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что задержанный, предположительно, сел за руль пьяным.
Из сообщения ЦОДД: «Он работал водителем такси ООО „Чекпоинт“. Есть разрешение на таксомоторную деятельность до 2022 года, но аккредитации на Чемпионат мира по футболу не имеется».
Инцидент случился этим вечером на улице Ильинка — недалеко от Кремля. Водитель такси выехал на тротуар, сбил дорожный знак и совершил наезд на пешеходов. Пострадали семь человек, пятеро госпитализированы. Среди пострадавших — граждане Мексики. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное, сообщил источник.
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
Комментарии