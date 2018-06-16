    Наехавший на группу туристов в Москве таксист дал показания

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    • Фото: ЦОДД, vk.com
    Наехавший на группу туристов в Москве таксист дал показания

    Наехавший на группу туристов в Москве таксист дал показания

    Наехавший на группу туристов в Москве таксист дал показания
  • Фото: ЦОДД, vk.com

    • Водитель такси, попавшего в аварию на улице Ильинка в центре Москвы, заявил, что наехал на пешеходов не специально, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

    Совершивший наезд на пешеходов в центре столицы таксист заявил в полиции, что не справился с управлением. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

    Из сообщения ЦОДД: «По словам виновника ДТП — наезд не преднамеренный».

    За рулем был гражданин Киргизии. В микроблоге опубликована фотография водительских прав подозреваемого. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что задержанный, предположительно, сел за руль пьяным.

    Из сообщения ЦОДД: «Он работал водителем такси ООО „Чекпоинт“. Есть разрешение на таксомоторную деятельность до 2022 года, но аккредитации на Чемпионат мира по футболу не имеется».

    Инцидент случился этим вечером на улице Ильинка — недалеко от Кремля. Водитель такси выехал на тротуар, сбил дорожный знак и совершил наезд на пешеходов. Пострадали семь человек, пятеро госпитализированы. Среди пострадавших — граждане Мексики. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное, сообщил источник.



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