Суд арестовал водителя автобуса после ДТП с поездом под Орлом

Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП на железнодорожном переезде под Орлом.
Как сообщили в СУ СКР по региону, мера пресечения в отношении 52-летнего водителя избрана по ходатайству следователя.
Напомним, авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги. На месте происшествия погибли четыре человека, еще 12 человек были госпитализированы в больницы.
Позже, 15 июня в реанимации скончалась еще одна пассажирка автобуса. Таким образом число жертв аварии достигло пяти.
Против водителя автобуса возбудили уголовное по двум статьям — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По данным следствия, ДТП произошло по его вине: он попытался проехать перед приближавшимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
Напомним, авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги. На месте происшествия погибли четыре человека, еще 12 человек были госпитализированы в больницы.
Позже, 15 июня в реанимации скончалась еще одна пассажирка автобуса. Таким образом число жертв аварии достигло пяти.
Против водителя автобуса возбудили уголовное по двум статьям — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По данным следствия, ДТП произошло по его вине: он попытался проехать перед приближавшимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
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