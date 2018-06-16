    Суд арестовал водителя автобуса после ДТП с поездом под Орлом

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    • Фото: Орёл. Происшествия и криминал / vk.com
    Суд арестовал водителя автобуса после ДТП с поездом под Орлом

    Суд арестовал водителя автобуса после ДТП с поездом под Орлом

    Суд арестовал водителя автобуса после ДТП с поездом под Орлом
  • Фото: Орёл. Происшествия и криминал / vk.com

    • Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП на железнодорожном переезде под Орлом.

    Как сообщили в СУ СКР по региону, мера пресечения в отношении 52-летнего водителя избрана по ходатайству следователя.

    Напомним, авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги. На месте происшествия погибли четыре человека, еще 12 человек были госпитализированы в больницы.

    Позже, 15 июня в реанимации скончалась еще одна пассажирка автобуса. Таким образом число жертв аварии достигло пяти.

    смотретьЧисло раненных в ДТП с автобусом и поездом под Орлом увеличилось до 12
    Число раненных в ДТП с автобусом и поездом под Орлом увеличилось до 12
    Против водителя автобуса возбудили уголовное по двум статьям — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По данным следствия, ДТП произошло по его вине: он попытался проехать перед приближавшимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

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