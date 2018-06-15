Умерла еще одна пострадавшая в ДТП с поездом под Орлом

Одна из получивших травмы в ДТП на железнодорожном переезде под Орлом скончалась в больнице. Таким, образом, число жертв катастрофы составило 5 человек.
Число жертв ДТП на железнодорожном переезде в Орловской области возросло до 5 человек: одна из пострадавших умерла в реанимации. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель департамента здравоохранения Орловской области.
Представитель департамента здравоохранения Орловской области: «Женщина находилась в реанимации Орловской областной больницы. Врачи боролись за ее жизнь, однако ночью она скончалась».
Состояние еще 11 пострадавших не вызывает опасений. 10 человек перевели из реанимации в профильные отделения, их будут готовить к выписке на следующей неделе, уточнил собеседник агентства.
ДТП произошло 10 июня на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки — Паньково в 20 километрах от Орла. Столкнулись автобус ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, и грузовой поезд. Водитель автобуса также получил травмы и перенес операцию. Сегодня же стало известно о задержании водителя. По данным следствия, ДТП произошло по его вине: он попытался проехать перед приближавшимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
Представитель департамента здравоохранения Орловской области: «Женщина находилась в реанимации Орловской областной больницы. Врачи боролись за ее жизнь, однако ночью она скончалась».
Состояние еще 11 пострадавших не вызывает опасений. 10 человек перевели из реанимации в профильные отделения, их будут готовить к выписке на следующей неделе, уточнил собеседник агентства.
ДТП произошло 10 июня на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки — Паньково в 20 километрах от Орла. Столкнулись автобус ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, и грузовой поезд. Водитель автобуса также получил травмы и перенес операцию. Сегодня же стало известно о задержании водителя. По данным следствия, ДТП произошло по его вине: он попытался проехать перед приближавшимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
Комментарии