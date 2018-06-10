Трагедия под Орлом: машинист поезда сигналил автобусу и применил экстренное торможение

Машинист столкнувшегося в Орловской области с автобусом грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы водителю ПАЗа, а также применил экстренное торможение, сообщили в МЖД.
По предварительным результатам, столкновение на переезде в Орловской области произошло по вине водителя пассажирского автобуса, говорится в сообщении МЖД.
Из сообщения Московской железной дороги: «По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось».
Водитель автобуса сейчас находится в больнице, будет решаться вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном СКР.
Столкновение автобуса ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, с грузовым поездом произошло на перегоне Лужки — Паньково на регулируемом железнодорожном переезде. Погибли четыре человека, 12 человек госпитализированы, среди них — потерявшая в результате травм ребенка беременная и школьник.
После завершения следственных мероприятий грузовой поезд, а также задержанная пригородная электричка, продолжили движение по маршруту, сообщили в МЖД.
Из сообщения Московской железной дороги: «По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось».
Водитель автобуса сейчас находится в больнице, будет решаться вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном СКР.
Столкновение автобуса ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, с грузовым поездом произошло на перегоне Лужки — Паньково на регулируемом железнодорожном переезде. Погибли четыре человека, 12 человек госпитализированы, среди них — потерявшая в результате травм ребенка беременная и школьник.
После завершения следственных мероприятий грузовой поезд, а также задержанная пригородная электричка, продолжили движение по маршруту, сообщили в МЖД.
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