Водитель автобуса задержан после ДТП с поездом под Орлом

Следователи задержали водителя автобуса по делу о ДТП с поездом в Орловской области.
По уголовному делу о ДТП на железнодорожном переезде в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, задержан 52-летний водитель, сообщили в региональном СК.
Подозреваемый, проигнорировав запрещающий сигнал семафора, пытался проехать перед движущимся поездом.
В результате столкновения пострадали 12 человек, 11 из которых до сих пор остаются в больнице. Водитель также получил травмы и был прооперирован.
ДТП произошло 10 июня на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки — Паньково в 20 километрах от Орла. Столкнулись автобус ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, и грузовой поезд. Четыре человека погибли.
Подозреваемый, проигнорировав запрещающий сигнал семафора, пытался проехать перед движущимся поездом.
В результате столкновения пострадали 12 человек, 11 из которых до сих пор остаются в больнице. Водитель также получил травмы и был прооперирован.
ДТП произошло 10 июня на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки — Паньково в 20 километрах от Орла. Столкнулись автобус ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, и грузовой поезд. Четыре человека погибли.
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