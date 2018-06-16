В Минздраве заявили о болеющих из-за выхода на пенсию россиянах

Главный внештатный гериатр Минздрава заявила, что сегодня называть пожилыми или старыми
60-летних людей можно только условно.
По словам Ольги Ткачёвой, вместе с увеличением продолжительности активной жизни людей замедляется процесс старения. То есть 40-летние 1950-х годов соответствуют сегодняшним 60-летним.
В связи с этим Ткачёва подчеркнула, что старение уже воспринимается не как конец жизни, а как этап развития человека.
Ольга Ткачёва, главный внештатный гериатр Минздрава: «Это продолжение развития человека, а не угасание. Конечно, мы должны повышать пенсионный возраст. Человек, который продолжает активно работать, который востребован, он дольше живет. У него медленнее происходят процессы старения».
А вот с выходом на пенсию, заявила Ткачёва, даже крепкие россияне начинают болеть и быстро стареть, передает ТАСС.
Ольга Ткачёва, главный внештатный гериатр Минздрава: «Когда человек идет на пенсию, мы все знаем, как быстро дальше развивается клубок событий, которые цепляются одно за другое, когда человек просто из-за того, что он не востребован и не может адаптироваться к этой ситуации, хотя он еще достаточно крепкий, сохранный и здоровый, он начинает болеть, быстро стареть и выпадает из жизни активной».
Отметим, что законопроект которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста, сегодня был внесен правительством в Госдуму. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. В результате он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что реформа необходима, чтобы избежать снижения пенсий. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в следующем году доход каждого пенсионера вырастет в среднем на 12 тысяч рублей.
В связи с этим Ткачёва подчеркнула, что старение уже воспринимается не как конец жизни, а как этап развития человека.
Ольга Ткачёва, главный внештатный гериатр Минздрава: «Это продолжение развития человека, а не угасание. Конечно, мы должны повышать пенсионный возраст. Человек, который продолжает активно работать, который востребован, он дольше живет. У него медленнее происходят процессы старения».
А вот с выходом на пенсию, заявила Ткачёва, даже крепкие россияне начинают болеть и быстро стареть, передает ТАСС.
Ольга Ткачёва, главный внештатный гериатр Минздрава: «Когда человек идет на пенсию, мы все знаем, как быстро дальше развивается клубок событий, которые цепляются одно за другое, когда человек просто из-за того, что он не востребован и не может адаптироваться к этой ситуации, хотя он еще достаточно крепкий, сохранный и здоровый, он начинает болеть, быстро стареть и выпадает из жизни активной».
Отметим, что законопроект которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста, сегодня был внесен правительством в Госдуму. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. В результате он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что реформа необходима, чтобы избежать снижения пенсий. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в следующем году доход каждого пенсионера вырастет в среднем на 12 тысяч рублей.
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