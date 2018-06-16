Адвокат: Трамп не намерен помиловать фигурантов дела о «российском вмешательстве»

Президент США не планирует помиловать никого из подозреваемых и обвиненных по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы.
Президент США не намерен помиловать фигурантов дела о предполагаемом вмешательстве в выборы. Такое заявление сделал в эфире телеканала CNN адвокат американского президента Руди Джулиани. Тем не менее, отметил Джулиани, Трамп следит за расследованием и в случае судебной ошибки воспользуется этим правом.
Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа: «Он не собирается помиловать никого из тех, кто находится под следствием, но, конечно, он не собирается отказываться от права помиловать в случае, если по завершении расследования будет совершена судебная ошибка».
Адвокат добавил, что он сам рекомендовал Трампу принять такое решение, и Трамп с ним согласился.
Напомним, накануне из-под домашнего ареста под стражу был переведен бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. По версии следствия, находясь под домашним арестом, Манафорт пытался оказать давление на свидетелей по своему делу.
Манафорт попал под следствие в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, однако ему было предъявлено обвинение в лоббировании интересов Украины, а также в уклонении от уплаты налогов.
Сам Трамп на своей странице в Twitter назвал арест своего соратника несправедливой и слишком жесткой мерой. Само расследование Трамп неоднократно называл «охотой на ведьм».
Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа: «Он не собирается помиловать никого из тех, кто находится под следствием, но, конечно, он не собирается отказываться от права помиловать в случае, если по завершении расследования будет совершена судебная ошибка».
Адвокат добавил, что он сам рекомендовал Трампу принять такое решение, и Трамп с ним согласился.
Напомним, накануне из-под домашнего ареста под стражу был переведен бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. По версии следствия, находясь под домашним арестом, Манафорт пытался оказать давление на свидетелей по своему делу.
Манафорт попал под следствие в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, однако ему было предъявлено обвинение в лоббировании интересов Украины, а также в уклонении от уплаты налогов.
Сам Трамп на своей странице в Twitter назвал арест своего соратника несправедливой и слишком жесткой мерой. Само расследование Трамп неоднократно называл «охотой на ведьм».
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