Бывшего главу избирательного штаба Трампа взяли под стражу в зале суда

Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт отправлен под арест за воспрепятствование правосудию.
Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, фигурант дела о «вмешательстве» в выборы, взят под стражу в зале суда, передает РИА Новости. Причиной ареста стало нарушение Манафортом условий домашнего ареста и воспрепятствование правосудию. Манафорта подозревают в том, что во время домашнего ареста он связывался с о свидетелями по делу и пытался оказать на них давление. Сам Манафорт это отрицает.
Напомним, следствие против Манафорта стало частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США. Ранее Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения в сговоре против США, уклонении от уплаты налогов и лоббировании интересов Украины.
Напомним, следствие против Манафорта стало частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США. Ранее Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения в сговоре против США, уклонении от уплаты налогов и лоббировании интересов Украины.
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