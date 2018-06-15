    Бывшего главу избирательного штаба Трампа взяли под стражу в зале суда

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    Бывшего главу избирательного штаба Трампа взяли под стражу в зале суда

    Бывшего главу избирательного штаба Трампа взяли под стражу в зале суда

    Бывшего главу избирательного штаба Трампа взяли под стражу в зале суда
  • Фото: Associated Press © 2018, Jacquelyn Martin

    • Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт отправлен под арест за воспрепятствование правосудию.

    Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, фигурант дела о «вмешательстве» в выборы, взят под стражу в зале суда, передает РИА Новости. Причиной ареста стало нарушение Манафортом условий домашнего ареста и воспрепятствование правосудию. Манафорта подозревают в том, что во время домашнего ареста он связывался с о свидетелями по делу и пытался оказать на них давление. Сам Манафорт это отрицает.

    Напомним, следствие против Манафорта стало частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США. Ранее Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения в сговоре против США, уклонении от уплаты налогов и лоббировании интересов Украины.

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