Обвиняемый в лоббировании интересов Украины Манафорт потребовал суда присяжных

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Пол Манафорт, которого обвиняют в лоббировании интересов Украины и уклонении от налогов, в очередной раз заявил о своей невиновности и потребовал суда присяжных.
Стоит отметить, что экс-глава штаба Трампа сильно рискует, требуя суда присяжных. В случае, если присяжные признают его виновным, Манафорт уже не сможет пойти на сделку со следствием, как сделал его деловой партнер Рик Гейтс. И, вероятно, он получит длительный тюремный срок. Но если его оправдают, то все обвинения будут сняты.
Судебный процесс по делу Манафорта начнется 10 июля, сообщает телеканал Fox News.
Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера, ведущего дело о приписываемом России вмешательстве в выборы в США, выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвинили в сговоре против Соединенных Штатов с целью отмывания денежных средств и других преступлениях. Гейтс пошел на сделку со следствием и официально признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.
Судебный процесс по делу Манафорта начнется 10 июля, сообщает телеканал Fox News.
Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера, ведущего дело о приписываемом России вмешательстве в выборы в США, выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвинили в сговоре против Соединенных Штатов с целью отмывания денежных средств и других преступлениях. Гейтс пошел на сделку со следствием и официально признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.
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