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    Экс-советник Трампа признал себя виновным в сговоре против США

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    Экс-советник Трампа признал себя виновным в сговоре против США

    <nobr>Экс-советник</nobr> Трампа признал себя виновным в сговоре против США

    Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.

    По информации агентства Reuters, спецпрокурор Роберт Мюллер, который выступает обвинителем по данному делу, может потребовать для Гейтса от 57 до 71 месяцев тюремного заключения.

    Напомним, ранее аппарат спецпрокурора Мюллера выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвинили в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.

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    Манафорт, в свою очередь, обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего дело о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, в превышении полномочий.

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