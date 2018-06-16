Трамп наказывает Китай за воровство американской интеллектуальной собственности

Не успел Дональд Трамп как следует восстановить отношения с КНДР, как тут же встал на тропу торговой войны с Китаем. Стало известно, что США введут пошлины на товары из Поднебесной на сумму 50 миллиардов долларов. В Белом Доме считают, что китайские власти уже много лет пытаются подорвать лидерство Америки в высокотехнологичных отраслях, причем используют для этого несправедливые торговые методики и даже воруют интеллектуальную собственность.
По мнению Трампа, таможенные пошлины должны положить этому конец. Однако эксперты уже говорят о новом витке торговой войны, сдаваться в которой Китай не намерен.
Дональд Трамп открывает второй фронт торговой войны. После атаки на Евросоюз, Канаду и Мексику Соединенные Штаты вводят пошлины для Китая. Около 1100 наименований высокотехнологичных товаров из Поднебесной в июле будут обложены 25-процентным налогом. Американский президент объявил об этом в эфире телеканала Fox.
Дональд Трамп, президент США: «Мы объявляем очень большие пошлины для Китая. Потому что Китай, понимаете, он мой друг, Си Цзиньпин — великий человек, прекрасный, но в какой-то момент мы должны определиться. Мы потеряли 500 миллиардов долларов из-за торгового дефицита в прошлом году. Мы больше так не можем».
Новыми пошлинами Трамп собирается наказать Китай за воровство американской интеллектуальной собственности. В Вашингтоне считают, что процветание китайских технологий происходит во многом за счет американских разработок. В итоге придуманные в Америке и переработанные в Китае, они возвращаются через границу, выигрывая в стоимости у американских товаров.
Дональд Трамп: «Мы вводим пошлины на высокотехнологичные товары стоимостью в 50 миллиардов долларов, которые поступают в нашу страну. Потому что так много наших секретов. Знаете сколько умов у нас в Кремниевой долине? И Китай и другие воруют эти секреты, а мы собираемся их защитить».
В перечне товаров — аэрокосмическая техника, оборудование для средств связи, автомобили, новые материалы, робототехника — все то, что связано со стратегическим планом «Сделано в Китае — 2025», нацеленным на мировое доминирование в высокотехнологичных отраслях. Соединенные Штаты явно не хотят уступать эту нишу Поднебесной, поэтому и все переговоры последних дней между странами провалились. Неслучайно в день объявления новых пошлин министр обороны США приравнял экономическое сдерживание Китая к военному.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Китай вынашивает далеко идущие планы переписать существующий мировой порядок, требуя, чтобы другие страны становились их партнерами и подчинялись Пекину. Они наращивают военную силу в Южно-Китайском море и используют хищнические модели в экономике, загоняя другие страны в огромные долги».
Как предает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в случае ответных мер со стороны Китая Вашингтон пригрозил добавить еще пошлин. Но в Пекине американской таможенной дубинкой никого напугать не удалось. Китай тут же ввел ответные тарифы на американский импорт — тоже 25% и тоже на товары общей стоимостью в 50 миллиардов долларов.
Гэн Шуан, пресс-секретарь МИД КНР: «Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объему и интенсивности пошлин. Больше всего у нас вызывает сожаление то, что американская сторона пренебрегает достигнутым между двумя сторонами консенсусом, непостоянна в своей позиции и провоцирует торговую войну»
Если американские пошлины затронут примерно десятую часть китайского импорта в Америку, то китайский ответ для США может оказаться гораздо больнее. Пекин заранее объявил, что ударит по американским самолетам, ряду технологий и соевым бобам, которые насыщали примерно треть китайского рынка. Они подорожают, Китай начнет их закупать, например, в Бразилии, откуда импорт сои постоянно растет, в итоге пострадают американские сельскохозяйственные районы, а это основная политическая поддержка Трампа.
Джейкоб Паркер, советник по бизнесу в США и Китае, вице-президент China Operations: «Мы должны признать, что глобальные цепочки поставок чрезвычайно сложны, любые тарифные действия, которые влияют на отношения между США и Китаем, также нарушают эти торговые цепочки одним ударом».
Белый дом, правда, уверяет, что на простых американцах повышение пошлин не скажется. Из списка китайских товаров, подпадающих под новые тарифы, специально убрали телевизоры, сотовые телефоны, текстильную продукцию. Но американская торговая палата, главный защитник бизнеса в стране, уверена, что цены все равно поползут вверх, так как рынки взаимосвязаны. В ведомстве заявили, что введение пошлин возлагает стоимость нечестной торговой практики Китая исключительно на плечи американских покупателей, производителей и фермеров, а это неправильный подход.
Причем такой подход в Америке опробовали совсем недавно. В середине апреля Министерство торговли США запретило китайской ZTE покупать американские комплектующие, обвинив ее в краже интеллектуальной собственности. Санкции больно ударили по Китаю (ZTE — гигант телекоммуникационной отрасли), но еще больнее досталось своим же. Американская Qualcomm, у которой ZTE покупала микросхемы, из-за новых правил могла потерять полмиллиарда долларов выручки. Как только об этом узнали в Белом доме, он тут же пошел на попятный. Теперь получается, что это была разведка боем, ничему не научившая Вашингтон.
Кайл Шостак, инвестиционный банкир: «Я не думаю, что это хорошо скажется на всех странах. Эта торговая война сигнализирует увеличение инфляции, что плохо для всех и, конечно, это не то, чего мы ждали здесь, в США, и в Европе. И, разумеется, это ударит по развивающимся рынкам в первую очередь».
Через считаные минуты после объявления новых пошлин индекс Dow Jones на американской фондовой бирже просел на 250 пунктов. И в первую очередь упали акции компаний, связанных соглашениями с Китаем.
Отправившись в торговый бой теперь уже практически со всем миром, Трамп, кажется, забыл, что один в поле не воин, и в любой войне, даже торговой, жертвы обязательно будут с обеих сторон.
Дональд Трамп открывает второй фронт торговой войны. После атаки на Евросоюз, Канаду и Мексику Соединенные Штаты вводят пошлины для Китая. Около 1100 наименований высокотехнологичных товаров из Поднебесной в июле будут обложены 25-процентным налогом. Американский президент объявил об этом в эфире телеканала Fox.
Дональд Трамп, президент США: «Мы объявляем очень большие пошлины для Китая. Потому что Китай, понимаете, он мой друг, Си Цзиньпин — великий человек, прекрасный, но в какой-то момент мы должны определиться. Мы потеряли 500 миллиардов долларов из-за торгового дефицита в прошлом году. Мы больше так не можем».
Новыми пошлинами Трамп собирается наказать Китай за воровство американской интеллектуальной собственности. В Вашингтоне считают, что процветание китайских технологий происходит во многом за счет американских разработок. В итоге придуманные в Америке и переработанные в Китае, они возвращаются через границу, выигрывая в стоимости у американских товаров.
Дональд Трамп: «Мы вводим пошлины на высокотехнологичные товары стоимостью в 50 миллиардов долларов, которые поступают в нашу страну. Потому что так много наших секретов. Знаете сколько умов у нас в Кремниевой долине? И Китай и другие воруют эти секреты, а мы собираемся их защитить».
В перечне товаров — аэрокосмическая техника, оборудование для средств связи, автомобили, новые материалы, робототехника — все то, что связано со стратегическим планом «Сделано в Китае — 2025», нацеленным на мировое доминирование в высокотехнологичных отраслях. Соединенные Штаты явно не хотят уступать эту нишу Поднебесной, поэтому и все переговоры последних дней между странами провалились. Неслучайно в день объявления новых пошлин министр обороны США приравнял экономическое сдерживание Китая к военному.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Китай вынашивает далеко идущие планы переписать существующий мировой порядок, требуя, чтобы другие страны становились их партнерами и подчинялись Пекину. Они наращивают военную силу в Южно-Китайском море и используют хищнические модели в экономике, загоняя другие страны в огромные долги».
Как предает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в случае ответных мер со стороны Китая Вашингтон пригрозил добавить еще пошлин. Но в Пекине американской таможенной дубинкой никого напугать не удалось. Китай тут же ввел ответные тарифы на американский импорт — тоже 25% и тоже на товары общей стоимостью в 50 миллиардов долларов.
Гэн Шуан, пресс-секретарь МИД КНР: «Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объему и интенсивности пошлин. Больше всего у нас вызывает сожаление то, что американская сторона пренебрегает достигнутым между двумя сторонами консенсусом, непостоянна в своей позиции и провоцирует торговую войну»
Если американские пошлины затронут примерно десятую часть китайского импорта в Америку, то китайский ответ для США может оказаться гораздо больнее. Пекин заранее объявил, что ударит по американским самолетам, ряду технологий и соевым бобам, которые насыщали примерно треть китайского рынка. Они подорожают, Китай начнет их закупать, например, в Бразилии, откуда импорт сои постоянно растет, в итоге пострадают американские сельскохозяйственные районы, а это основная политическая поддержка Трампа.
Джейкоб Паркер, советник по бизнесу в США и Китае, вице-президент China Operations: «Мы должны признать, что глобальные цепочки поставок чрезвычайно сложны, любые тарифные действия, которые влияют на отношения между США и Китаем, также нарушают эти торговые цепочки одним ударом».
Белый дом, правда, уверяет, что на простых американцах повышение пошлин не скажется. Из списка китайских товаров, подпадающих под новые тарифы, специально убрали телевизоры, сотовые телефоны, текстильную продукцию. Но американская торговая палата, главный защитник бизнеса в стране, уверена, что цены все равно поползут вверх, так как рынки взаимосвязаны. В ведомстве заявили, что введение пошлин возлагает стоимость нечестной торговой практики Китая исключительно на плечи американских покупателей, производителей и фермеров, а это неправильный подход.
Причем такой подход в Америке опробовали совсем недавно. В середине апреля Министерство торговли США запретило китайской ZTE покупать американские комплектующие, обвинив ее в краже интеллектуальной собственности. Санкции больно ударили по Китаю (ZTE — гигант телекоммуникационной отрасли), но еще больнее досталось своим же. Американская Qualcomm, у которой ZTE покупала микросхемы, из-за новых правил могла потерять полмиллиарда долларов выручки. Как только об этом узнали в Белом доме, он тут же пошел на попятный. Теперь получается, что это была разведка боем, ничему не научившая Вашингтон.
Кайл Шостак, инвестиционный банкир: «Я не думаю, что это хорошо скажется на всех странах. Эта торговая война сигнализирует увеличение инфляции, что плохо для всех и, конечно, это не то, чего мы ждали здесь, в США, и в Европе. И, разумеется, это ударит по развивающимся рынкам в первую очередь».
Через считаные минуты после объявления новых пошлин индекс Dow Jones на американской фондовой бирже просел на 250 пунктов. И в первую очередь упали акции компаний, связанных соглашениями с Китаем.
Отправившись в торговый бой теперь уже практически со всем миром, Трамп, кажется, забыл, что один в поле не воин, и в любой войне, даже торговой, жертвы обязательно будут с обеих сторон.
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