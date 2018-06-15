Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая

Президент США объявил, что вводит пошлины на китайские товары, связанные с «технологиями промышленного значения».
США вводят пошлины на импорт тех товаров из Китая, которые связаны с «технологиями промышленного значения», говорится в заявлении Дональда Трампа, распространенном в пятницу. Пошлины составят 25% и коснутся товаров, оборот которых составляет 50 млрд долларов, передает телеканал ABC.
Причиной введения пошлин президент США назвал кражу американской интеллектуальной собственности.
Из заявления президента США Дональда Трампа: «В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также в свете других нечестных методов ведения торговли, США введут 25-процентные пошлины на товары на сумму 50 млрд долларов из Китая, которые содержат технологии промышленного значения».
В заявлении президент США отметил, что план Китая «сделано в Китае-2025» по развитию технологической отрасли навредит экономическому росту не только США но другим государствам. В случае введения Китаем ответных мер США оставляют за собой право ввести дополнительные торговые ограничения. Минкоммерции Китая уже анонсировало ответные ограничения в отношении США, передает «Интерфакс».
Напомним, в марте Трамп подписал еще один меморандум о введении торговых ограничений против Китая. Документ предусматривает введение пошлин на товары и ограничений на инвестиции со стороны китайских компаний. По мнению президента США, Пекин нарушает международные правила торговли, чем наносит вред благосостоянию Соединенных Штатов. В ответ Китай ввел 25-процентные пошлины на 106 наименований товаров из США.
Причиной введения пошлин президент США назвал кражу американской интеллектуальной собственности.
Из заявления президента США Дональда Трампа: «В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также в свете других нечестных методов ведения торговли, США введут 25-процентные пошлины на товары на сумму 50 млрд долларов из Китая, которые содержат технологии промышленного значения».
В заявлении президент США отметил, что план Китая «сделано в Китае-2025» по развитию технологической отрасли навредит экономическому росту не только США но другим государствам. В случае введения Китаем ответных мер США оставляют за собой право ввести дополнительные торговые ограничения. Минкоммерции Китая уже анонсировало ответные ограничения в отношении США, передает «Интерфакс».
Напомним, в марте Трамп подписал еще один меморандум о введении торговых ограничений против Китая. Документ предусматривает введение пошлин на товары и ограничений на инвестиции со стороны китайских компаний. По мнению президента США, Пекин нарушает международные правила торговли, чем наносит вред благосостоянию Соединенных Штатов. В ответ Китай ввел 25-процентные пошлины на 106 наименований товаров из США.
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