Китай объявил об ответных мерах на введение США торговых пошлин

Китай вводит ввозные пошлины на 659 видов товаров из США в ответ на решение Дональда Трампа ограничить импорт.
Китай вводит 25-процентные ввозные пошлины на товары из США. Они коснутся 659 видов импортируемых товаров объемом в 50 млрд долларов. Об этом в пятницу заявило министерство финансов КНР, передает Reuters. Кроме того, министерство коммерции КНР аннулирует все достигнутые ранее договоренности с США по торговым вопросам.
Пошлины на часть товаров объемом в 34 млрд долларов, включая сельскохозяйственную продукцию и автомобили, будут введены 6 июля. Дату введения пошлин на вторую часть товаров, оказавшихся в списке, власти объявят позднее.
Эти меры должны стать ответом на аналогичное решение президента США. Напомним, Дональд Трамп утвердил сегодня список из 1100 китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, на которые также будут введены 25-процентные пошлины. Китайские власти объявили, что ответ на действия Вашингтона будет симметричным.
В конце мая Вашингтон и Пекин пытались вести переговоры. Китай согласился увеличить закупки американского продовольствия, но нерешенным остался другой вопрос: Трамп утверждает, что Китай вымогает у американских компаний технологии в обмен на доступ на свой рынок. Введенные сегодня пошлины затронут китайские «индустриально значимые технологии». Все это приведет к полномасштабной «торговой войне»: цены на товары вырастут для населения и в Китае, и в США.
Пошлины на часть товаров объемом в 34 млрд долларов, включая сельскохозяйственную продукцию и автомобили, будут введены 6 июля. Дату введения пошлин на вторую часть товаров, оказавшихся в списке, власти объявят позднее.
Эти меры должны стать ответом на аналогичное решение президента США. Напомним, Дональд Трамп утвердил сегодня список из 1100 китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, на которые также будут введены 25-процентные пошлины. Китайские власти объявили, что ответ на действия Вашингтона будет симметричным.
В конце мая Вашингтон и Пекин пытались вести переговоры. Китай согласился увеличить закупки американского продовольствия, но нерешенным остался другой вопрос: Трамп утверждает, что Китай вымогает у американских компаний технологии в обмен на доступ на свой рынок. Введенные сегодня пошлины затронут китайские «индустриально значимые технологии». Все это приведет к полномасштабной «торговой войне»: цены на товары вырастут для населения и в Китае, и в США.
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