Набиуллина: повышение пенсионного возраста позитивно повлияет на рынок труда

Повышение пенсионного возраста положительно повлияет на рынок труда, однако работающим россиянам будет необходима поддержка.
По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, повышение пенсионного возраста окажет положительный эффект на рынок труда. Больше людей будут заняты в экономике. Однако, чтобы предотвратить риски, нужно повышать производительность труда и увеличивать географическую и социальную мобильность граждан.
Эксперты находят в повышении пенсионного возраста плюсы для граждан в том, что у государства появятся деньги увеличивать пенсии темпами выше инфляции.
Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики ВШЭ: «Причина, по которой возраст не повышали раньше, была связана с тем, что продолжительность жизни очень долго оставалась низкой и не росла. Сейчас появились демографические условия, почему возраст можно повышать. Одновременно два главных источника доходов пенсионного фонда — это страховые платежи, и здесь мы имеем старение населения и сокращение страховых платежей, особенно в перспективе. А с другой стороны, трансферт из федерального бюджета. Пока внешние факторы были благоприятные, можно было этот трансферт наращивать».
Накануне правительство РФ одобрило проект закона о пенсионной реформе, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики. Кабмин может внести документ для обсуждения в Госдуму уже завтра.
Эксперты находят в повышении пенсионного возраста плюсы для граждан в том, что у государства появятся деньги увеличивать пенсии темпами выше инфляции.
Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики ВШЭ: «Причина, по которой возраст не повышали раньше, была связана с тем, что продолжительность жизни очень долго оставалась низкой и не росла. Сейчас появились демографические условия, почему возраст можно повышать. Одновременно два главных источника доходов пенсионного фонда — это страховые платежи, и здесь мы имеем старение населения и сокращение страховых платежей, особенно в перспективе. А с другой стороны, трансферт из федерального бюджета. Пока внешние факторы были благоприятные, можно было этот трансферт наращивать».
Накануне правительство РФ одобрило проект закона о пенсионной реформе, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики. Кабмин может внести документ для обсуждения в Госдуму уже завтра.
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