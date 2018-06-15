В Саудовской Аравии опровергли слухи о наказании футболистов за поражение

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о том, что трое игроков сборной будут наказаны за поражение российской команде в первом матче ЧМ.
Заявление с опровержением федерация футбола Саудовской Аравии опубликовала на своей странице в Twitter. Напомним, ранее сообщалось, что трое игроков сборной: вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави — получат взыскание за поражение российской команде в матче открытия чемпионата мира.
В организации обвинили СМИ в распространении ложной информации, передает Sportbox.
Из заявления федерации футбола Саудовской Аравии: «СМИ ввели в заблуждение общество, написав, будто глава федерации возложил ответственность за проигрыш на некоторых игроков сборной, чем унизил одних футболистов перед другими, хотя проигрыш матча — это показатель уровня всей команды. Все будут работать над исправлением ошибок, которые сделали во время прошлого матча для демонстрации приемлемого уровня и достижения хорошего результата в следующих двух играх в группе».
Напомним, накануне в матче открытия чемпионата мира в Лужниках сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В следующем матче сборная Саудовской Аравии сыграет против команды Уругвая 20 июня.
В организации обвинили СМИ в распространении ложной информации, передает Sportbox.
Из заявления федерации футбола Саудовской Аравии: «СМИ ввели в заблуждение общество, написав, будто глава федерации возложил ответственность за проигрыш на некоторых игроков сборной, чем унизил одних футболистов перед другими, хотя проигрыш матча — это показатель уровня всей команды. Все будут работать над исправлением ошибок, которые сделали во время прошлого матча для демонстрации приемлемого уровня и достижения хорошего результата в следующих двух играх в группе».
Напомним, накануне в матче открытия чемпионата мира в Лужниках сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В следующем матче сборная Саудовской Аравии сыграет против команды Уругвая 20 июня.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
Комментарии