    В Саудовской Аравии опровергли слухи о наказании футболистов за поражение

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    В Саудовской Аравии опровергли слухи о наказании футболистов за поражение

    В Саудовской Аравии опровергли слухи о наказании футболистов за поражение

    Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о том, что трое игроков сборной будут наказаны за поражение российской команде в первом матче ЧМ.

    Заявление с опровержением федерация футбола Саудовской Аравии опубликовала на своей странице в Twitter. Напомним, ранее сообщалось, что трое игроков сборной: вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави — получат взыскание за поражение российской команде в матче открытия чемпионата мира.

    В организации обвинили СМИ в распространении ложной информации, передает Sportbox.

    Из заявления федерации футбола Саудовской Аравии: «СМИ ввели в заблуждение общество, написав, будто глава федерации возложил ответственность за проигрыш на некоторых игроков сборной, чем унизил одних футболистов перед другими, хотя проигрыш матча — это показатель уровня всей команды. Все будут работать над исправлением ошибок, которые сделали во время прошлого матча для демонстрации приемлемого уровня и достижения хорошего результата в следующих двух играх в группе».

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    После матча россиян с Саудовской Аравией по Москве проехал медведь с вувузелой
    Напомним, накануне в матче открытия чемпионата мира в Лужниках сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В следующем матче сборная Саудовской Аравии сыграет против команды Уругвая 20 июня.

    Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.

    Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.

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