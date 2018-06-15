    Трамп дал Ким Чен Ыну номер мобильника и пригласит его в Белый дом

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп дал Ким Чен Ыну номер мобильника и пригласит его в Белый дом

    Трамп дал Ким Чен Ыну номер мобильника и пригласит его в Белый дом

    Трамп дал Ким Чен Ыну номер мобильника и пригласит его в Белый дом
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Президент США Дональд Трамп поделился с лидером КНДР Ким Чен Ыном номером своего личного мобильного телефона и попросил звонить, если будут проблемы.

    Американский лидер рассказал журналистам, что теперь Ким Чен Ын сможет связаться с ним напрямую, так как он дал ему свой номер телефона, сообщает Reuters.

    Дональд Трамп, президент США: «Теперь он может набрать мне, если у него будут какие-нибудь проблемы, а я могу позвонить ему».

    Ранее в интервью Fox News Дональд Трамп рассказал, что намерен 17 июня провести телефонный разговор с лидером Северной Кореи. Так же он отметил, что установил хорошие отношения с лидером КНДР и теперь не исключает возможности в будущем пригласить его в Белый дом.

    На вопрос о том, когда США отменит санкции в отношении КНДР, Трамп ответил, что Америка близка к этому.

    Дональд Трамп: «Когда мы будем уверены в том, что у них нет ядерного оружия. Мы очень близки к этому».

    По мнению американского президента, Ким Чен Ын «хочет, чтобы его страна была великой». Также он назвал лидера КНДР «очень решительным» человеком.

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    Напомним, переговоры между главами США и КНДР прошли 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись удивительно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Также глава КНДР пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а президент США в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

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