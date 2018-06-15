Глава МИД Украины: мы должны испортить футбольный праздник в России

Министр иностранных дел Украины заявил, как Киев планирует помешать России успешно провести чемпионат мира по футболу.
Павел Климкин заявили, что в Киеве «планируют акции», чтобы каждый болельщик, приехавший на чемпионат мира, увидел портреты Олега Сенцова, Александра Кольченко и других «узников».
При этом глава МИД Украины назвал Россию страной, где «нарушены все международные правила», и заявил, что «футбольный праздник мы им должны испортить», передает агентство «Украинские новости».
Отметим, что ранее в Киеве не раз безуспешно призывали к бойкоту чемпионата мира по футболу, который накануне открылся в России. А Климкин говорил, что украинские власти обсуждают с футбольными федерациями и организациями фанатов протесты и политические выступления во время мундиаля.
Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму за попытку создания террористического сообщества. Позднее его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
При этом глава МИД Украины назвал Россию страной, где «нарушены все международные правила», и заявил, что «футбольный праздник мы им должны испортить», передает агентство «Украинские новости».
Отметим, что ранее в Киеве не раз безуспешно призывали к бойкоту чемпионата мира по футболу, который накануне открылся в России. А Климкин говорил, что украинские власти обсуждают с футбольными федерациями и организациями фанатов протесты и политические выступления во время мундиаля.
Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму за попытку создания террористического сообщества. Позднее его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
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