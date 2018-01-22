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    МИД Украины договаривается о бойкоте и акциях фанатов на ЧМ-2018

    32 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    МИД Украины договаривается о бойкоте и акциях фанатов на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    МИД Украины договаривается о бойкоте и акциях фанатов на ЧМ-2018

    МИД Украины договаривается о бойкоте и акциях фанатов на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев ведет переговоры о проведении акций во время чемпионата мира по футболу в России.

    По словам главы МИД Украины, сейчас с футбольными федерациями и организациями фанатов обсуждаются бойкот турнира или организация протестов и политических выступлений во время ЧМ-2018.

    Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Мы разговариваем с разными федерациями. Мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России».

    Министр отметил, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов, передает «Интерфакс».

    Отметим, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Запад готовит кампанию по срыву чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В частности, по словам Захаровой, британским СМИ поручили писать о недостаточном уровне подготовки турнира и небезопасности пребывания в России для иностранных туристов.

    Надо сказать, что сборная Украины попасть в финальную часть чемпионата мира не смогла. В отборочной группе украинцы заняли третье место, пропустив вперед исландцев и хорватов.

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