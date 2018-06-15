Набиуллина рассказала о вкладе ЧМ-2018 в рост ВВП

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что чемпионат мира по футболу не окажет значительного влияния на инфляцию, но приведет к росту в ВВП.
По словам главы ЦБ, инфляция может краткосрочно увеличиться «в отдельных городах и по отдельным товарам и услугам, прежде всего потребляемым туристами».
При этом, по словам Набиуллиной, проведение столь масштабного международного мероприятия может добавить к росту ВВП до 0,1–0,2 процентного пункта, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня ЦБ сохранил уровень ключевой ставки и прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году (1,5–2%). В то же время в Банке России отметили, что годовой темп прироста ВВП в I квартале составил 1,3%, что несколько ниже прогноза.
Первый в истории чемпионат мира по футболу открылся в России накануне. В стартовом матче мундиаля российская команда разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
При этом, по словам Набиуллиной, проведение столь масштабного международного мероприятия может добавить к росту ВВП до 0,1–0,2 процентного пункта, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня ЦБ сохранил уровень ключевой ставки и прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году (1,5–2%). В то же время в Банке России отметили, что годовой темп прироста ВВП в I квартале составил 1,3%, что несколько ниже прогноза.
Первый в истории чемпионат мира по футболу открылся в России накануне. В стартовом матче мундиаля российская команда разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
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