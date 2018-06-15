ЦБ снова сохранил уровень ключевой ставки

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.
Соответствующее решение было принято на четвертом в этом году заседании совета директоров Банка России.
При этом в ЦБ отметили, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных рисков. В частности, на динамику потребительских цен повлияет решение правительства повысить НДС до 20% с нынешних 18%. Поэтому Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. К 4% темпы роста потребительских цен вернутся в начале 2020-го.
Кроме того, Банк России сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году (1,5–2%). При этом отмечается, что годовой темп прироста ВВП в I квартале составил 1,3%, что несколько ниже прогноза.
Надо сказать, что в апреле ЦБ также принял решение не менять уровень ключевой ставки. До 7,25% годовых она была снижена в конце марта. Тогда отмечалось, что снижение будет продолжаться.
При этом в ЦБ отметили, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных рисков. В частности, на динамику потребительских цен повлияет решение правительства повысить НДС до 20% с нынешних 18%. Поэтому Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. К 4% темпы роста потребительских цен вернутся в начале 2020-го.
Кроме того, Банк России сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году (1,5–2%). При этом отмечается, что годовой темп прироста ВВП в I квартале составил 1,3%, что несколько ниже прогноза.
Надо сказать, что в апреле ЦБ также принял решение не менять уровень ключевой ставки. До 7,25% годовых она была снижена в конце марта. Тогда отмечалось, что снижение будет продолжаться.
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