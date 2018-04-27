ЦБ не стал менять уровень ключевой ставки

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
Как подчеркнули в ЦБ, инфляция остается на низком уровне — по итогам 2018 года она прогнозируется в интервале 3–4%. При этом в Банке России обратили внимание на ослабление курса рубля в апреле, отметив, что это не создает рисков превышения цели по инфляции.
ЦБ по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году, однако потенциал снижения ключевой ставки уменьшился в связи с ростом процентных ставок на развитых рынках и повышением страновой премии за риск на Россию.
Напомним, до 7,25% годовых ЦБ снизил ключевую ставку в конце марта. Тогда отмечалось, что снижение будет продолжаться.
ЦБ по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году, однако потенциал снижения ключевой ставки уменьшился в связи с ростом процентных ставок на развитых рынках и повышением страновой премии за риск на Россию.
Напомним, до 7,25% годовых ЦБ снизил ключевую ставку в конце марта. Тогда отмечалось, что снижение будет продолжаться.
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