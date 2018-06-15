После матча россиян с Саудовской Аравией по Москве проехал медведь с вувузелой

Сразу после победы российской сборной над командой Саудовской Аравии (5:0) в первом матче
ЧМ-2018 болельщики стали покидать фан-зоны, но домой никто не спешил. Любители футбола отмечали открытие турнира до самого утра.
Этот вечер начинался с выступления «Чайфа» (группа выступала на сцене фан-зоны в Екатеринбурге) и им же заканчивался. Когда счет в жизни такой же, как в песне, сам бог велел немного подправить текст. Когда на 12-й минуте полузащитник нашей сборной Юрий Газинский забил первый гол в ворота Саудовской Аравии, это была радость. Второй гол вызывал удивление, а после четвертого все дружно держали кулаки и требовали пятого для красивого счета. Болели на стадионе, дома, в спортбарах.
Футбольный болельщик: «Мы ждали чемпионата 8 лет. Шикарная защита, шикарное нападение! 5:0!»
В фан-зонах, оборудованных во всех 11 городах, принимающих матчи, русские и иностранцы болели вместе. Особенно старались латиноамериканцы. И пусть не все пристально следили за ходом матча, зато радовались так, будто не российская, а их сборная выиграла — мексиканская или перуанская.
Через 20 минут после окончания встречи люди и не думали расходиться. Кому-то нужно время переварить новость о том, что Россия выиграла со счетом 5:0, кто-то просто фотографируется с русскими.
Как предает корреспондент Алина Репина, когда фан-зона через час после матча закрылась, люди хлынули к Красной площади. Никольская сияла и гудела. Проходя от скамейки к скамейке, можно было услышать гимны и кричалки, кажется, всех стран-участниц.
В здании Печатного двора, где вышла в свет первая в России книга, находится штаб-квартира болельщиков аргентинской сборной. Во вкусе им не отказать — здание считается одним из красивейших в Москве. Фанаты из разных стран братались и, кажется, понимали друг друга без слов.
Футбольный болельщик: «Игра офигенная! Мы сами не ожидали! Красная машина восстала!»
Футбольный болельщик: «Сегодня мы всех порвали. Завтра тоже порвем! И послезавтра порвем!»
Футбольный болельщик: «Русский медведь проснулся!»
Будто в доказательство этих слов в день матча по центру Москвы прокатился медведь с вувузелой. Сложно будет после такого разрушить стереотипы иностранцев о России.
Футбольный болельщик: «Мы ждали чемпионата 8 лет. Шикарная защита, шикарное нападение! 5:0!»
В фан-зонах, оборудованных во всех 11 городах, принимающих матчи, русские и иностранцы болели вместе. Особенно старались латиноамериканцы. И пусть не все пристально следили за ходом матча, зато радовались так, будто не российская, а их сборная выиграла — мексиканская или перуанская.
Через 20 минут после окончания встречи люди и не думали расходиться. Кому-то нужно время переварить новость о том, что Россия выиграла со счетом 5:0, кто-то просто фотографируется с русскими.
Как предает корреспондент Алина Репина, когда фан-зона через час после матча закрылась, люди хлынули к Красной площади. Никольская сияла и гудела. Проходя от скамейки к скамейке, можно было услышать гимны и кричалки, кажется, всех стран-участниц.
В здании Печатного двора, где вышла в свет первая в России книга, находится штаб-квартира болельщиков аргентинской сборной. Во вкусе им не отказать — здание считается одним из красивейших в Москве. Фанаты из разных стран братались и, кажется, понимали друг друга без слов.
Футбольный болельщик: «Игра офигенная! Мы сами не ожидали! Красная машина восстала!»
Футбольный болельщик: «Сегодня мы всех порвали. Завтра тоже порвем! И послезавтра порвем!»
Футбольный болельщик: «Русский медведь проснулся!»
Будто в доказательство этих слов в день матча по центру Москвы прокатился медведь с вувузелой. Сложно будет после такого разрушить стереотипы иностранцев о России.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
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