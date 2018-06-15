В Минтруде предложили ужесточить санкции за отказ брать на работу пожилых

В Минтруде РФ предложили ужесточить наказание за дискриминацию по возрасту на рынке труда.
Минтруд считает необходимым усилить наказание за дискриминацию пожилых на рынке труда. Для этого ведомство предлагает дать больше полномочий Роструду, заявил ТАСС первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко.
Алексей Вовченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ: «Прежде всего, это усиление полномочий инспекций по труду. Дискриминация по возрасту законодательно урегулирована, она запрещена, нельзя указывать возраст при размещении вакансии. Но мы реально видим, что этого недостаточно. Как только выявляется такой состав нарушения, надо просто ужесточать санкции».
Напомним, накануне во время обсуждения в правительстве проекта закона о повышении пенсионного возраста премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роструду взять под особый контроль ситуацию с соблюдением прав людей старшего возраста на рынке труда. По словам Медведева, устранение всех препятствий при приеме на работу пожилых необходимо и для того, чтобы в будущем в стране не было дефицита кадров.
Алексей Вовченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ: «Прежде всего, это усиление полномочий инспекций по труду. Дискриминация по возрасту законодательно урегулирована, она запрещена, нельзя указывать возраст при размещении вакансии. Но мы реально видим, что этого недостаточно. Как только выявляется такой состав нарушения, надо просто ужесточать санкции».
Напомним, накануне во время обсуждения в правительстве проекта закона о повышении пенсионного возраста премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роструду взять под особый контроль ситуацию с соблюдением прав людей старшего возраста на рынке труда. По словам Медведева, устранение всех препятствий при приеме на работу пожилых необходимо и для того, чтобы в будущем в стране не было дефицита кадров.
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