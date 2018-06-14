Медведев поручил устранить все препятствия при приеме пенсионеров на работу

Премьер-министр РФ заявил о необходимости устранения всех ограничений при приеме на работу граждан пенсионного возраста, чтобы избежать возможной нехватки трудовых ресурсов.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких препятствий для приема на работу людей пенсионного возраста не должно быть. В противном случае в будущем работодатели в России могут столкнуться с нехваткой кадров, заявил Медведев на заседании правительства в четверг.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «У нас уже сейчас рекордно низкая безработица, в среднесрочной перспективе мы и вовсе можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов. Да, что скрывать, в ряде регионов их уже не хватает… Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди наши уже давно требуют».
Медведев напомнил, что люди старшего поколения — опытные специалисты, часто с уникальной квалификацией. Премьер-министр поручил Роструду следить за ситуацией с приемом на работу представителей старшего поколения, передает ТАСС.
Дмитрий Медведев: «Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами, если граждане хотят работать, они должны работать, тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность».
Ранее сегодня председатель правительства сообщил, что кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
Медведев заявил, что изменения в пенсионной и налоговой системах назрели, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «У нас уже сейчас рекордно низкая безработица, в среднесрочной перспективе мы и вовсе можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов. Да, что скрывать, в ряде регионов их уже не хватает… Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди наши уже давно требуют».
Медведев напомнил, что люди старшего поколения — опытные специалисты, часто с уникальной квалификацией. Премьер-министр поручил Роструду следить за ситуацией с приемом на работу представителей старшего поколения, передает ТАСС.
Дмитрий Медведев: «Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами, если граждане хотят работать, они должны работать, тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность».
Ранее сегодня председатель правительства сообщил, что кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
Медведев заявил, что изменения в пенсионной и налоговой системах назрели, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
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