Медведев объявил о реформе по повышению пенсионного возраста

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
Глава российского правительства заявил, что изменения в пенсионной и налоговой системах назрели и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
Дмитрий Медведев: «Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. И назрели давно. Без этих решений мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики».
При этом, подчеркнул Медведев, для увеличения пенсионного возраста созданы все условия в сфере демографии. По его словам, нынешний пенсионный возраст был установлен в середине прошлого века и его давно пора пересмотреть.
Дмитрий Медведев: «Ситуация сегодня такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. И с каждым годом этот дисбаланс будет только расти и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы».
Премьер-министр пояснил, что реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Причем правительство предлагает ввести достаточно длительный переходный период, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году. А в качестве компенсационной меры кабмин намеревается предусмотреть возможность для граждан, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин — выйти на пенсию на два года раньше положенного срока.
Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму правительством в четверг.
По информации СМИ, за основу вносимого законопроекта принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет. При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию, скорее всего, сохранится.
Дмитрий Медведев: «Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. И назрели давно. Без этих решений мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики».
При этом, подчеркнул Медведев, для увеличения пенсионного возраста созданы все условия в сфере демографии. По его словам, нынешний пенсионный возраст был установлен в середине прошлого века и его давно пора пересмотреть.
Дмитрий Медведев: «Ситуация сегодня такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. И с каждым годом этот дисбаланс будет только расти и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы».
Премьер-министр пояснил, что реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Причем правительство предлагает ввести достаточно длительный переходный период, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году. А в качестве компенсационной меры кабмин намеревается предусмотреть возможность для граждан, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин — выйти на пенсию на два года раньше положенного срока.
Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму правительством в четверг.
По информации СМИ, за основу вносимого законопроекта принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет. При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию, скорее всего, сохранится.
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