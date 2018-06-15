Матвиенко: повышение пенсионного возраста не станет шоковой терапией

Закон о повышении пенсионного возраста могут принять уже этой осенью, а сама реформа не станет шоковой терапией — она пойдет по мягкому сценарию, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам спикера нижней палаты, окончательно принять закон парламент планирует в сентябре-октябре. При этом Матвиенко заявила, что поддерживает поэтапную схему повышения пенсионного возраста, назвав предложение правительства самым мягким сценарием, передает «Интерфакс».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Это абсолютно приемлемо, пошаговое повышение, по полгода. Это очень мягкий, самый мягкий сценарий, который можно было придумать».
Кроме того, Матвиенко заявила, что Совет Федерации принципиально поддерживает предложенные правительством налоговые изменения, в том числе увеличение НДС до 20%, и выразила уверенность в том, что они не ударят по беднейшим слоям населения, сообщает РИА Новости.
Напомним, правительство накануне одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Он должен увеличиться до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). При этом Дмитрий Медведев подчеркивал, что перемены в пенсионной системе, без которых Россия не сможет двигаться вперед, назрели давно.
А сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пенсионная реформа еще будет обсуждаться на экспертном уровне, и призвал дождаться, когда проявятся окончательные очертания законопроекта.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Это абсолютно приемлемо, пошаговое повышение, по полгода. Это очень мягкий, самый мягкий сценарий, который можно было придумать».
Кроме того, Матвиенко заявила, что Совет Федерации принципиально поддерживает предложенные правительством налоговые изменения, в том числе увеличение НДС до 20%, и выразила уверенность в том, что они не ударят по беднейшим слоям населения, сообщает РИА Новости.
Напомним, правительство накануне одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Он должен увеличиться до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). При этом Дмитрий Медведев подчеркивал, что перемены в пенсионной системе, без которых Россия не сможет двигаться вперед, назрели давно.
А сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пенсионная реформа еще будет обсуждаться на экспертном уровне, и призвал дождаться, когда проявятся окончательные очертания законопроекта.
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