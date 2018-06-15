    Бывший возлюбленный Жанны Фриске рассказал о романе с певицей
    У воронежской школы установили бюст погибшему в Сирии летчику Филипову. Воронеж, Сирия, армия и флот РФ, героизм, памятники, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ воронежской школы установили бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

    У воронежской школы установили бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

    комментировать
    У воронежской школы установили бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

    У воронежской школы установили бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

    У воронежской школы установили бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

      В Воронеже сегодня открыли бюст военному летчику Роману Филипову, погибшему в Сирии. Памятник установили возле школы №85, где учился Герой России.

      Ранее бюст хотели расположить в сквере «Мемориальный» рядом с храмом, но в итоге было решено перенести памятник к школе, которая теперь носит имя пилота и где уже есть мемориальная доска в его честь. Также в конце мая именем военного летчика назвали новую улицу в Центральном районе Воронежа. На сегодняшней церемонии присутствовали сотни горожан, жена, дочь и родители Романа Филипова.

      Николай Филипов, отец Романа Филипова: «Это важное событие не только для нашей семьи, но и для всего города — города воинской славы. Он выбрал себе стезю офицера, он знал, что такое честь, что такое достоинство. И когда пробил час, он, не задумываясь, выполнил свой приказ».

      Штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит боевиками 3 февраля этого года в Сирии. Летчик успел катапультироваться и принял на земле неравный бой. Оказавшись в окружении террористов, он подорвал себя гранатой. 6 февраля Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru