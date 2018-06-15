У воронежской школы установили бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

В Воронеже сегодня открыли бюст военному летчику Роману Филипову, погибшему в Сирии. Памятник установили возле школы №85, где учился Герой России.
Ранее бюст хотели расположить в сквере «Мемориальный» рядом с храмом, но в итоге было решено перенести памятник к школе, которая теперь носит имя пилота и где уже есть мемориальная доска в его честь. Также в конце мая именем военного летчика назвали новую улицу в Центральном районе Воронежа. На сегодняшней церемонии присутствовали сотни горожан, жена, дочь и родители Романа Филипова.
Николай Филипов, отец Романа Филипова: «Это важное событие не только для нашей семьи, но и для всего города — города воинской славы. Он выбрал себе стезю офицера, он знал, что такое честь, что такое достоинство. И когда пробил час, он, не задумываясь, выполнил свой приказ».
Штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит боевиками 3 февраля этого года в Сирии. Летчик успел катапультироваться и принял на земле неравный бой. Оказавшись в окружении террористов, он подорвал себя гранатой. 6 февраля Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.
Николай Филипов, отец Романа Филипова: «Это важное событие не только для нашей семьи, но и для всего города — города воинской славы. Он выбрал себе стезю офицера, он знал, что такое честь, что такое достоинство. И когда пробил час, он, не задумываясь, выполнил свой приказ».
Штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит боевиками 3 февраля этого года в Сирии. Летчик успел катапультироваться и принял на земле неравный бой. Оказавшись в окружении террористов, он подорвал себя гранатой. 6 февраля Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.
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