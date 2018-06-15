    Брифинг Марии Захаровой

    Позировавшая в купальнике омская учительница требует убрать ее фото из Сети

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    Позировавшая в купальнике омская учительница требует убрать ее фото из Сети

    Позировавшая в купальнике омская учительница требует убрать ее фото из Сети

    В прессе появилась информация о том, что 26-летняя омская учительница истории Виктория Попова, которая чуть не лишилась работы из-за фотосессии в купальнике, требует убрать ее снимки из Сети.

    Попова отправила в редакцию издания Bk55.Ru письмо с просьбой не использовать ее фотографии.

    Из письма Виктории поповой: «Пользуясь законом „О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»“ и статьями 29 и 402 ГПК РФ, а попросту законом о „праве на забвение“, заявляю, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в частности, меня, в том числе моих фотографий…) допускается только с согласия этого гражданина».

    Преподаватель требует немедленно прекратить публикацию ее фотоснимков в Сети и на любых других ресурсах. Именно фото едва не стоили 26-летней учительнице карьеры. Из школы №7 женщину хотели уволить за снимки в купальнике. Скандал разразился после того, как стало известно о хобби молодой учительницы. Она в свободное от работы время посещала модельное агентство, именно оно выложило в Интернет ее фотографии в купальнике.

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    На эти снимки наткнулись родители учеников и сообщили в администрацию школы, там посчитали это достаточной причиной для увольнения Поповой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, учителя из разных городов России устроили флешмоб в поддержку коллеги.

    В Министерстве образования предложили Виктории Поповой вернуться на работу в ту же школу №7 или другую, после чего женщина приняла решение вернуться в знакомый коллектив, в августе она приступит к своим обязанностям.

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