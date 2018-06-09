Власти Омска объяснили увольнение учительницы за фото в купальнике

В департаменте образования Омска заявили, что решение об увольнении учительница Виктория Попова приняла самостоятельно.
«Педагог осознала, что участие в фотосессии в стиле пин-ап несовместимо с ее профессиональной деятельностью», — говорится в заявлении департамента образования города Омск, которое появилось в распоряжении издания «Омск регион».
Комментируя скандальное увольнение учительницы истории Виктории Поповой, чиновники подчеркнули, что поведение женщины «идет вразрез с уставом школы».
Из сообщения департамента образования Омска: «Учитель истории Виктория Попова своим поведением: распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника».
Накануне учительница из Омска рассказала журналистам, что руководство школы вынудило ее написать заявление об увольнении после рекламной фотосессии в купальнике в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size. Фотография появилась в Сети, снимок увидели родители и попросили школьное руководство принять меры. Виктория Попова заявила, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы фотографироваться в купальнике. «Люди фотографируются, выкладывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — рассказала она СМИ.
Комментируя скандальное увольнение учительницы истории Виктории Поповой, чиновники подчеркнули, что поведение женщины «идет вразрез с уставом школы».
Из сообщения департамента образования Омска: «Учитель истории Виктория Попова своим поведением: распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника».
Накануне учительница из Омска рассказала журналистам, что руководство школы вынудило ее написать заявление об увольнении после рекламной фотосессии в купальнике в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size. Фотография появилась в Сети, снимок увидели родители и попросили школьное руководство принять меры. Виктория Попова заявила, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы фотографироваться в купальнике. «Люди фотографируются, выкладывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — рассказала она СМИ.
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