УчителяТожеЛюди: более 100 педагогов со всей России разделись в поддержку коллеги из Омска

Российский сегмент Интернета охвачен новым флешмобом. Российские педагоги выкладывают пикантные фото в поддержку
26-летней омской учительницы Виктории Поповой, которая лишилась работы из-за снимка в купальнике.
26-летняя жительница Омска приняла участие в фотосессии в купальнике для рекламной кампании. Когда снимки появились в Сети, родители учеников написали коллективную жалобу и потребовали уволить учительницу. После того как Викторию вызвали на ковер к руководству, она написала заявление об уходе по собственному желанию.
Участники профессионального сообщества для учителей «Омбудсмен образования» в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку Поповой. Учителя из разных регионов страны публикуют фотографии в купальниках с хештегами #УчителяТожеЛюди и #ПоддержимВикториюИзОмска. На данный момент известно, что акцию поддержали более 100 российских педагогов.
Сегодня омские СМИ сообщили, что прославившаяся на всю страну Виктория Попова вернется учителем истории на прежнее рабочее место — в омскую общеобразовательную школу №7. Эту информацию подтвердили 13 июня в региональном минобразования.
Участники профессионального сообщества для учителей «Омбудсмен образования» в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку Поповой. Учителя из разных регионов страны публикуют фотографии в купальниках с хештегами #УчителяТожеЛюди и #ПоддержимВикториюИзОмска. На данный момент известно, что акцию поддержали более 100 российских педагогов.
Сегодня омские СМИ сообщили, что прославившаяся на всю страну Виктория Попова вернется учителем истории на прежнее рабочее место — в омскую общеобразовательную школу №7. Эту информацию подтвердили 13 июня в региональном минобразования.
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