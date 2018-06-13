    #УчителяТожеЛюди: более 100 педагогов со всей России разделись в поддержку коллеги из Омска

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    • Фото: @lina__bronfman, @liaveta, @marina__veber / instagram.com
    #УчителяТожеЛюди: более 100 педагогов со всей России разделись в поддержку коллеги из Омска

    #УчителяТожеЛюди: более 100 педагогов со всей России разделись в поддержку коллеги из Омска

    #УчителяТожеЛюди: более 100 педагогов со всей России разделись в поддержку коллеги из Омска
  • Фото: @lina__bronfman, @liaveta, @marina__veber / instagram.com

    • Российский сегмент Интернета охвачен новым флешмобом. Российские педагоги выкладывают пикантные фото в поддержку 26-летней омской учительницы Виктории Поповой, которая лишилась работы из-за снимка в купальнике.

    26-летняя жительница Омска приняла участие в фотосессии в купальнике для рекламной кампании. Когда снимки появились в Сети, родители учеников написали коллективную жалобу и потребовали уволить учительницу. После того как Викторию вызвали на ковер к руководству, она написала заявление об уходе по собственному желанию.

    Участники профессионального сообщества для учителей «Омбудсмен образования» в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку Поповой. Учителя из разных регионов страны публикуют фотографии в купальниках с хештегами #УчителяТожеЛюди и #ПоддержимВикториюИзОмска. На данный момент известно, что акцию поддержали более 100 российских педагогов.
















    Сегодня омские СМИ сообщили, что прославившаяся на всю страну Виктория Попова вернется учителем истории на прежнее рабочее место — в омскую общеобразовательную школу №7. Эту информацию подтвердили 13 июня в региональном минобразования.

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