«Как морковка перед осликом»: Шнуров написал стихи о пенсионном возрасте

Сергей Шнуров решил не оставаться в стороне от обсуждения пенсионного возраста.
Лидер «Ленинграда» решил написать стихи о решении правительства и сравнил пенсионный возраст с морковкой перед осликом.
Своим новым произведением Сергей Шнуров поделился в Instagram.
Напомним, накануне Дмитрий Медведев сообщил, что правительство приняло решение поэтапно увеличить пенсионный возраст. Предполагается, что он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Премьер подчеркнул, что изменения в пенсионной системе назрели давно, а без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
Ранее решение правительства прокомментировал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он заявил, что повышение пенсионного возраста выгодно гражданам, так как это позволит повысить пенсии.
Своим новым произведением Сергей Шнуров поделился в Instagram.
Здесь нужна какая-то сноровка, Чтоб не забухать, не заколоться. Пенсионный возраст, как морковка, Перед осликом, что кружит у колодца. Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе. Не спасёт позитивизм Огюста Конта. Дайте водки и две пачки сижек. Пьяненький уже сижу у сквера. Жизнь прекрасна, хоть не умирай! Пенсионный возраст это вера, Как загробный мир, как ад и рай! Пенсионный возраст это идол, Образ, а под красками — фанера. Может есть, но я давно не видел, Не во сне, а наяву пенсионера.
Напомним, накануне Дмитрий Медведев сообщил, что правительство приняло решение поэтапно увеличить пенсионный возраст. Предполагается, что он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Премьер подчеркнул, что изменения в пенсионной системе назрели давно, а без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
Ранее решение правительства прокомментировал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он заявил, что повышение пенсионного возраста выгодно гражданам, так как это позволит повысить пенсии.
Комментарии