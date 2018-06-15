    «Как морковка перед осликом»: Шнуров написал стихи о пенсионном возрасте

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    «Как морковка перед осликом»: Шнуров написал стихи о пенсионном возрасте

    «Как морковка перед осликом»: Шнуров написал стихи о пенсионном возрасте

    «Как морковка перед осликом»: Шнуров написал стихи о пенсионном возрасте
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Сергей Шнуров решил не оставаться в стороне от обсуждения пенсионного возраста.

    Лидер «Ленинграда» решил написать стихи о решении правительства и сравнил пенсионный возраст с морковкой перед осликом.

    Своим новым произведением Сергей Шнуров поделился в Instagram.

    Здесь нужна какая-то сноровка, Чтоб не забухать, не заколоться. Пенсионный возраст, как морковка, Перед осликом, что кружит у колодца. Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе. Не спасёт позитивизм Огюста Конта. Дайте водки и две пачки сижек. Пьяненький уже сижу у сквера. Жизнь прекрасна, хоть не умирай! Пенсионный возраст это вера, Как загробный мир, как ад и рай! Пенсионный возраст это идол, Образ, а под красками — фанера. Может есть, но я давно не видел, Не во сне, а наяву пенсионера.

    Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)


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    Напомним, накануне Дмитрий Медведев сообщил, что правительство приняло решение поэтапно увеличить пенсионный возраст. Предполагается, что он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Премьер подчеркнул, что изменения в пенсионной системе назрели давно, а без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.

    Ранее решение правительства прокомментировал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он заявил, что повышение пенсионного возраста выгодно гражданам, так как это позволит повысить пенсии.

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